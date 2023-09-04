https://ria.ru/20230904/gabon-1894181489.html
Экономическое сообщество Центральной Африки приостановило членство Габона
Экономическое сообщество Центральной Африки приостановило членство Габона - РИА Новости, 04.09.2023
Экономическое сообщество Центральной Африки приостановило членство Габона
Экономическое сообщество стран Центральной Африки (ЭКОЦАС) приняло решение о приостановке членства Габона в блоке из-за военного переворота, передает агентство... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T19:58
2023-09-04T19:58
2023-09-04T19:58
в мире
габон
западная африка
али бонго ондимба
попытка переворота в габоне
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Центральной Африки (ЭКОЦАС) приняло решение о приостановке членства Габона в блоке из-за военного переворота, передает агентство Reuters. "Региональный блок стран Центральной Африки ЭКОЦАС принял решение о приостановке членства Габона в связи с переворотом 30 августа, в результате которого был свергнут президент Али Бонго Ондимба", - говорится в сообщении агентства. Ранее президент переходного периода Габона генерал Брис Олиги Нгема сообщил, что новое правительство страны будет сформировано в ближайшие дни, в него войдут опытные люди. Военные в Габоне 30 августа заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода, при этом Габон будет выполнять все свои внутренние и международные обязательства. Генерал Брис Клотер Олиги Нгема также пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными. Габон – бывшая французская колония. В Габоне работают более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающуюся добычей основного природного ресурса Габона - марганца, а также железнодорожными перевозками, Air Liquide, TotalEnergies и другие. Их общий товарооборот достигает трех миллиардов евро. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке. На данный момент там присутствуют порядка 400 французских военных, которые дислоцированы в столице Либревиле, а также в Порт-Жантиле на атлантическом побережье страны. В Габоне проживают порядка десяти тысяч французских граждан.
https://ria.ru/20230831/afrika-1893239819.html
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в мире, габон, западная африка, али бонго ондимба, попытка переворота в габоне
В мире, Габон, Западная Африка, Али Бонго Ондимба, Попытка переворота в Габоне
Экономическое сообщество Центральной Африки приостановило членство Габона
Reuters: ЭКОЦАС приостановило членство Габона
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.
Экономическое сообщество стран Центральной Африки (ЭКОЦАС) приняло решение о приостановке членства Габона в блоке из-за военного переворота, передает агентство Reuters
.
"Региональный блок стран Центральной Африки ЭКОЦАС принял решение о приостановке членства Габона в связи с переворотом 30 августа, в результате которого был свергнут президент Али Бонго Ондимба
", - говорится в сообщении агентства.
Ранее президент переходного периода Габона генерал Брис Олиги Нгема сообщил, что новое правительство страны будет сформировано в ближайшие дни, в него войдут опытные люди.
Военные в Габоне 30 августа заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода, при этом Габон будет выполнять все свои внутренние и международные обязательства. Генерал Брис Клотер Олиги Нгема также пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными.
Габон – бывшая французская колония. В Габоне работают более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе, включая Eramet, занимающуюся добычей основного природного ресурса Габона - марганца, а также железнодорожными перевозками, Air Liquide, TotalEnergies и другие. Их общий товарооборот достигает трех миллиардов евро.
На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке
. На данный момент там присутствуют порядка 400 французских военных, которые дислоцированы в столице Либревиле, а также в Порт-Жантиле на атлантическом побережье страны. В Габоне проживают порядка десяти тысяч французских граждан.
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