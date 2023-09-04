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СМИ: неожиданная ловушка в окопе привела генералов ВСУ в ярость - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:27 04.09.2023 (обновлено: 23:00 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/front-1894190832.html
СМИ: неожиданная ловушка в окопе привела генералов ВСУ в ярость
СМИ: неожиданная ловушка в окопе привела генералов ВСУ в ярость - РИА Новости, 04.09.2023
СМИ: неожиданная ловушка в окопе привела генералов ВСУ в ярость
Солдаты ВСУ подрываются на минах, оставшихся в полях со времен Второй мировой войны, что выводит из себя генералов армии, сообщил газете Handelsblatt рядовой... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T21:27
2023-09-04T23:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Солдаты ВСУ подрываются на минах, оставшихся в полях со времен Второй мировой войны, что выводит из себя генералов армии, сообщил газете Handelsblatt рядовой ВСУ под позывным Лютый."Когда мы захватываем траншеи, взрываются мины-ловушки", — рассказал он. После успешного прохождения открытой местности солдаты бросаются в спасительный окоп, где их поджидают мины еще советских времен."Но когда они осознают ошибку — уже слишком поздно. Они разлетаются в клочья", — сказал Лютый.После обнаружения заминированного участка вызывается группа саперов, но их приходится долго ждать. Это вызывает недовольство у генералов, которые, пренебрегая безопасностью, заставляют бойцов двигаться дальше, говорится в статье.При этом далеко не все украинские военные согласны выполнять эти приказы. Так, боец ВСУ Владимир рассказал изданию, что к ним относятся как к пушечному мясу. Он также признался: россияне превратили жизнь украинских военных в кошмар. Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления за июнь-июль потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
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россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: неожиданная ловушка в окопе привела генералов ВСУ в ярость

Handelsblatt: военные ВСУ подрываются на минах времен Второй мировой войны

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий ведет стрельбу из 82-миллиметрового миномета
Российский военнослужащий ведет стрельбу из 82-миллиметрового миномета - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий ведет стрельбу из 82-миллиметрового миномета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Солдаты ВСУ подрываются на минах, оставшихся в полях со времен Второй мировой войны, что выводит из себя генералов армии, сообщил газете Handelsblatt рядовой ВСУ под позывным Лютый.
"Когда мы захватываем траншеи, взрываются мины-ловушки", — рассказал он.
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После успешного прохождения открытой местности солдаты бросаются в спасительный окоп, где их поджидают мины еще советских времен.
"Но когда они осознают ошибку — уже слишком поздно. Они разлетаются в клочья", — сказал Лютый.
После обнаружения заминированного участка вызывается группа саперов, но их приходится долго ждать. Это вызывает недовольство у генералов, которые, пренебрегая безопасностью, заставляют бойцов двигаться дальше, говорится в статье.
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При этом далеко не все украинские военные согласны выполнять эти приказы. Так, боец ВСУ Владимир рассказал изданию, что к ним относятся как к пушечному мясу. Он также признался: россияне превратили жизнь украинских военных в кошмар.

Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления за июнь-июль потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
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