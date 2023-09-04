https://ria.ru/20230904/front-1894190832.html

СМИ: неожиданная ловушка в окопе привела генералов ВСУ в ярость

СМИ: неожиданная ловушка в окопе привела генералов ВСУ в ярость - РИА Новости, 04.09.2023

СМИ: неожиданная ловушка в окопе привела генералов ВСУ в ярость

Солдаты ВСУ подрываются на минах, оставшихся в полях со времен Второй мировой войны, что выводит из себя генералов армии, сообщил газете Handelsblatt рядовой... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T21:27

2023-09-04T21:27

2023-09-04T23:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887914760_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_f30f15d659d10bfb4bd22c02b7232671.jpg

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Солдаты ВСУ подрываются на минах, оставшихся в полях со времен Второй мировой войны, что выводит из себя генералов армии, сообщил газете Handelsblatt рядовой ВСУ под позывным Лютый."Когда мы захватываем траншеи, взрываются мины-ловушки", — рассказал он. После успешного прохождения открытой местности солдаты бросаются в спасительный окоп, где их поджидают мины еще советских времен."Но когда они осознают ошибку — уже слишком поздно. Они разлетаются в клочья", — сказал Лютый.После обнаружения заминированного участка вызывается группа саперов, но их приходится долго ждать. Это вызывает недовольство у генералов, которые, пренебрегая безопасностью, заставляют бойцов двигаться дальше, говорится в статье.При этом далеко не все украинские военные согласны выполнять эти приказы. Так, боец ВСУ Владимир рассказал изданию, что к ним относятся как к пушечному мясу. Он также признался: россияне превратили жизнь украинских военных в кошмар. Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления за июнь-июль потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.

https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

https://ria.ru/20230903/ramasvami-1893850236.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, вооруженные силы украины