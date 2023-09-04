СМИ: неожиданная ловушка в окопе привела генералов ВСУ в ярость
Handelsblatt: военные ВСУ подрываются на минах времен Второй мировой войны
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий ведет стрельбу из 82-миллиметрового миномета
Российский военнослужащий ведет стрельбу из 82-миллиметрового миномета. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Солдаты ВСУ подрываются на минах, оставшихся в полях со времен Второй мировой войны, что выводит из себя генералов армии, сообщил газете Handelsblatt рядовой ВСУ под позывным Лютый.
"Когда мы захватываем траншеи, взрываются мины-ловушки", — рассказал он.
После успешного прохождения открытой местности солдаты бросаются в спасительный окоп, где их поджидают мины еще советских времен.
"Но когда они осознают ошибку — уже слишком поздно. Они разлетаются в клочья", — сказал Лютый.
После обнаружения заминированного участка вызывается группа саперов, но их приходится долго ждать. Это вызывает недовольство у генералов, которые, пренебрегая безопасностью, заставляют бойцов двигаться дальше, говорится в статье.
При этом далеко не все украинские военные согласны выполнять эти приказы. Так, боец ВСУ Владимир рассказал изданию, что к ним относятся как к пушечному мясу. Он также признался: россияне превратили жизнь украинских военных в кошмар.
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления за июнь-июль потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления за июнь-июль потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.