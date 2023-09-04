https://ria.ru/20230904/filmy-1894073160.html
В Госдуме осудили позицию Минкульта по фильмам "Барби" и "Оппенгеймер"
В Госдуме осудили позицию Минкульта по фильмам "Барби" и "Оппенгеймер" - РИА Новости, 04.09.2023
В Госдуме осудили позицию Минкульта по фильмам "Барби" и "Оппенгеймер"
Фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не противоречат положениям о духовно-нравственных ценностях, считает замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:52
2023-09-04T13:52
2023-09-04T13:52
культура
антон горелкин
владислав даванков
госдума рф
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
политика
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не противоречат положениям о духовно-нравственных ценностях, считает замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в своем телеграм-канале. Ранее замминистра культуры Андрей Малышев в ответе на запрос вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова отметил, что фильмы "Оппенгеймер" и "Барби" не отвечают задачам по сохранению и укреплению традиционных ценностей. "Попытка Минкульта приплести сюда "духовно-нравственные ценности" ничего, кроме удивления, не вызывает. Положениям из официального документа, на которые ссылается министерство, ни один из этих фильмов, на мой взгляд, не противоречит", — написал Горелкин. Он отметил, что считает данные фильмы лучше "многих картин, которым в этом году Минкульт выдал прокатное удостоверение". При этом Горелкин также выступил против принудительного лицензирования, так как оно "несет больше вреда, чем пользы". Депутат подчеркнул, что российская киноиндустрия показывает качественное развитие. "Зато российская кино- и сериальная индустрия на этом фоне показывает качественное развитие. А если при этом и духовно-нравственные ценности не пострадают, будет совсем хорошо", - уточнил он.
https://ria.ru/20230823/barbi-1891744985.html
https://ria.ru/20230823/barbi-1891521312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон горелкин, владислав даванков, госдума рф, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), политика
Культура, Антон Горелкин, Владислав Даванков, Госдума РФ, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Политика
В Госдуме осудили позицию Минкульта по фильмам "Барби" и "Оппенгеймер"
Горелкин: фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не противоречат традиционным ценностям
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.
Фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не противоречат положениям о духовно-нравственных ценностях, считает замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в своем телеграм-канале
.
Ранее замминистра культуры Андрей Малышев в ответе на запрос вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова
отметил, что фильмы "Оппенгеймер" и "Барби" не отвечают задачам по сохранению и укреплению традиционных ценностей.
Фильм "Барби" появится в российских кинотеатрах 9 сентября
"Попытка Минкульта приплести сюда "духовно-нравственные ценности" ничего, кроме удивления, не вызывает. Положениям из официального документа, на которые ссылается министерство, ни один из этих фильмов, на мой взгляд, не противоречит", — написал Горелкин. Он отметил, что считает данные фильмы лучше "многих картин, которым в этом году Минкульт выдал прокатное удостоверение".
При этом Горелкин также выступил против принудительного лицензирования, так как оно "несет больше вреда, чем пользы". Депутат подчеркнул, что российская киноиндустрия показывает качественное развитие.
"Зато российская кино- и сериальная индустрия на этом фоне показывает качественное развитие. А если при этом и духовно-нравственные ценности не пострадают, будет совсем хорошо", - уточнил он.
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