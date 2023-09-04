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В Госдуме осудили позицию Минкульта по фильмам "Барби" и "Оппенгеймер" - РИА Новости, 04.09.2023
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Культура
 
13:52 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/filmy-1894073160.html
В Госдуме осудили позицию Минкульта по фильмам "Барби" и "Оппенгеймер"
В Госдуме осудили позицию Минкульта по фильмам "Барби" и "Оппенгеймер" - РИА Новости, 04.09.2023
В Госдуме осудили позицию Минкульта по фильмам "Барби" и "Оппенгеймер"
Фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не противоречат положениям о духовно-нравственных ценностях, считает замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:52
2023-09-04T13:52
культура
антон горелкин
владислав даванков
госдума рф
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
политика
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не противоречат положениям о духовно-нравственных ценностях, считает замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в своем телеграм-канале. Ранее замминистра культуры Андрей Малышев в ответе на запрос вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова отметил, что фильмы "Оппенгеймер" и "Барби" не отвечают задачам по сохранению и укреплению традиционных ценностей. "Попытка Минкульта приплести сюда "духовно-нравственные ценности" ничего, кроме удивления, не вызывает. Положениям из официального документа, на которые ссылается министерство, ни один из этих фильмов, на мой взгляд, не противоречит", — написал Горелкин. Он отметил, что считает данные фильмы лучше "многих картин, которым в этом году Минкульт выдал прокатное удостоверение". При этом Горелкин также выступил против принудительного лицензирования, так как оно "несет больше вреда, чем пользы". Депутат подчеркнул, что российская киноиндустрия показывает качественное развитие. "Зато российская кино- и сериальная индустрия на этом фоне показывает качественное развитие. А если при этом и духовно-нравственные ценности не пострадают, будет совсем хорошо", - уточнил он.
https://ria.ru/20230823/barbi-1891744985.html
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антон горелкин, владислав даванков, госдума рф, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), политика
Культура, Антон Горелкин, Владислав Даванков, Госдума РФ, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Политика
В Госдуме осудили позицию Минкульта по фильмам "Барби" и "Оппенгеймер"

Горелкин: фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не противоречат традиционным ценностям

© Universal StudiosКадр из трейлера к фильму "Оппенгеймер"
Кадр из трейлера к фильму Оппенгеймер
© Universal Studios
Кадр из трейлера к фильму "Оппенгеймер". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не противоречат положениям о духовно-нравственных ценностях, считает замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин в своем телеграм-канале.
Ранее замминистра культуры Андрей Малышев в ответе на запрос вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова отметил, что фильмы "Оппенгеймер" и "Барби" не отвечают задачам по сохранению и укреплению традиционных ценностей.
Кадр из трейлера фильма Барби
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"Попытка Минкульта приплести сюда "духовно-нравственные ценности" ничего, кроме удивления, не вызывает. Положениям из официального документа, на которые ссылается министерство, ни один из этих фильмов, на мой взгляд, не противоречит", — написал Горелкин. Он отметил, что считает данные фильмы лучше "многих картин, которым в этом году Минкульт выдал прокатное удостоверение".
При этом Горелкин также выступил против принудительного лицензирования, так как оно "несет больше вреда, чем пользы". Депутат подчеркнул, что российская киноиндустрия показывает качественное развитие.
"Зато российская кино- и сериальная индустрия на этом фоне показывает качественное развитие. А если при этом и духовно-нравственные ценности не пострадают, будет совсем хорошо", - уточнил он.
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КультураАнтон ГорелкинВладислав ДаванковГосдума РФМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Политика
 
 
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