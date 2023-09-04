https://ria.ru/20230904/estoniya-1894202177.html

Власти Эстонии попросили молодежь не уезжать в Россию

Власти Эстонии попросили молодежь не уезжать в Россию - РИА Новости, 04.09.2023

Власти Эстонии попросили молодежь не уезжать в Россию

Эстонское государство не рекомендует выезжать в Россию и ряд других стран, а тем более учиться в них, сообщила в понедельник пресс-служба полиция безопасности... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T23:39

2023-09-04T23:39

2023-09-04T23:39

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 сен - РИА Новости. Эстонское государство не рекомендует выезжать в Россию и ряд других стран, а тем более учиться в них, сообщила в понедельник пресс-служба полиция безопасности (КаПо). "Как мы уже писали в наших предыдущих ежегодниках, Кремль пытается привлечь к обучению в России русскоязычную молодежь, проживающую за рубежом, которую рассматривают как будущих носителей и проводников идеи русского мира у себя на родине", - приводит портал Delfi переданный в редакцию текст письма КаПо. Помимо этого, авторы письма недовольны тем, что на фоне событий на Украине Россия рассматривает лиц с двойным эстонско-российским гражданством как граждан РФ, которым оказывается ограниченная консульская помощь, в том числе по вопросам мобилизации. Кроме того, в КаПо напомнили, что обучающиеся в РФ иностранцы представляют собой "интерес для специальных служб РФ" и просят незамедлительно информировать эстонскую спецслужбу "о любых подобных контактах".

https://ria.ru/20230419/iskusstvo-1866054060.html

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