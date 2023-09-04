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Полиция в Тюменской области проверит видео о жестоком убийстве енота - РИА Новости, 04.09.2023
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21:36 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/enot-1894191676.html
Полиция в Тюменской области проверит видео о жестоком убийстве енота
Полиция в Тюменской области проверит видео о жестоком убийстве енота - РИА Новости, 04.09.2023
Полиция в Тюменской области проверит видео о жестоком убийстве енота
Полиция Тюменской области проверяет видеозапись, на которой молодой человек поленом забивает пойманного у обочины дороги енота, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T21:36
2023-09-04T21:36
происшествия
тюменская область
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 4 сен – РИА Новости. Полиция Тюменской области проверяет видеозапись, на которой молодой человек поленом забивает пойманного у обочины дороги енота, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области. На опубликованном в соцсети видео один из трех молодых людей держит за шкуру живого енота, а затем забивает его поленом до смерти. Видео приятели выкладывали в свой канал. "В ходе мониторинга сети Интернет была выявлена данная публикация. Сотрудники полиции проводят проверку по видеозаписи, размещенной в социальных сетях. После установления всех обстоятельств будет принято решение в установленном законом порядке", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Отмечается, что сообщений по данному инциденту в полицию не поступало.
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происшествия, тюменская область, тюмень
Происшествия, Тюменская область, Тюмень
Полиция в Тюменской области проверит видео о жестоком убийстве енота

Полиция в Тюменской области проверит видео о жестоком убийстве енота поленом

© Фото : официальный сайт Администрации Владивостока/Анастасия КотляроваЕнот
Енот - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : официальный сайт Администрации Владивостока/Анастасия Котлярова
Енот. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 4 сен – РИА Новости. Полиция Тюменской области проверяет видеозапись, на которой молодой человек поленом забивает пойманного у обочины дороги енота, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
На опубликованном в соцсети видео один из трех молодых людей держит за шкуру живого енота, а затем забивает его поленом до смерти. Видео приятели выкладывали в свой канал.
"В ходе мониторинга сети Интернет была выявлена данная публикация. Сотрудники полиции проводят проверку по видеозаписи, размещенной в социальных сетях. После установления всех обстоятельств будет принято решение в установленном законом порядке", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что сообщений по данному инциденту в полицию не поступало.
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