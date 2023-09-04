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Полиция в Тюменской области проверит видео о жестоком убийстве енота

Полиция в Тюменской области проверит видео о жестоком убийстве енота - РИА Новости, 04.09.2023

Полиция в Тюменской области проверит видео о жестоком убийстве енота

Полиция Тюменской области проверяет видеозапись, на которой молодой человек поленом забивает пойманного у обочины дороги енота, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T21:36

2023-09-04T21:36

2023-09-04T21:36

происшествия

тюменская область

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 4 сен – РИА Новости. Полиция Тюменской области проверяет видеозапись, на которой молодой человек поленом забивает пойманного у обочины дороги енота, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области. На опубликованном в соцсети видео один из трех молодых людей держит за шкуру живого енота, а затем забивает его поленом до смерти. Видео приятели выкладывали в свой канал. "В ходе мониторинга сети Интернет была выявлена данная публикация. Сотрудники полиции проводят проверку по видеозаписи, размещенной в социальных сетях. После установления всех обстоятельств будет принято решение в установленном законом порядке", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Отмечается, что сообщений по данному инциденту в полицию не поступало.

https://ria.ru/20230828/avariya-1892695899.html

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происшествия, тюменская область, тюмень