https://ria.ru/20230904/enot-1894191676.html
Полиция в Тюменской области проверит видео о жестоком убийстве енота
Полиция в Тюменской области проверит видео о жестоком убийстве енота - РИА Новости, 04.09.2023
Полиция в Тюменской области проверит видео о жестоком убийстве енота
Полиция Тюменской области проверяет видеозапись, на которой молодой человек поленом забивает пойманного у обочины дороги енота, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T21:36
2023-09-04T21:36
2023-09-04T21:36
происшествия
тюменская область
тюмень
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572134100_0:66:1287:790_1920x0_80_0_0_7fdb4ced6721cfd3735e60b256712158.jpg
ТЮМЕНЬ, 4 сен – РИА Новости. Полиция Тюменской области проверяет видеозапись, на которой молодой человек поленом забивает пойманного у обочины дороги енота, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области. На опубликованном в соцсети видео один из трех молодых людей держит за шкуру живого енота, а затем забивает его поленом до смерти. Видео приятели выкладывали в свой канал. "В ходе мониторинга сети Интернет была выявлена данная публикация. Сотрудники полиции проводят проверку по видеозаписи, размещенной в социальных сетях. После установления всех обстоятельств будет принято решение в установленном законом порядке", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Отмечается, что сообщений по данному инциденту в полицию не поступало.
https://ria.ru/20230828/avariya-1892695899.html
тюменская область
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572134100_74:0:1214:855_1920x0_80_0_0_b18e02582ea11a1883744cf4ff76cabc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюменская область, тюмень
Происшествия, Тюменская область, Тюмень
Полиция в Тюменской области проверит видео о жестоком убийстве енота
Полиция в Тюменской области проверит видео о жестоком убийстве енота поленом
ТЮМЕНЬ, 4 сен – РИА Новости. Полиция Тюменской области проверяет видеозапись, на которой молодой человек поленом забивает пойманного у обочины дороги енота, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
На опубликованном в соцсети видео один из трех молодых людей держит за шкуру живого енота, а затем забивает его поленом до смерти. Видео приятели выкладывали в свой канал.
"В ходе мониторинга сети Интернет была выявлена данная публикация. Сотрудники полиции проводят проверку по видеозаписи, размещенной в социальных сетях. После установления всех обстоятельств будет принято решение в установленном законом порядке", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что сообщений по данному инциденту в полицию не поступало.
Жительница Магадана случайно сбила медведя