https://ria.ru/20230904/energetika-1894184192.html
Российский ТЭК успешно справляется с давлением санкций, заявил Путин
Российский ТЭК успешно справляется с давлением санкций, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2023
Российский ТЭК успешно справляется с давлением санкций, заявил Путин
Российский топливно-энергетический комплекс успешно справляется с давлением западных санкций, заявил Владимир Путин на совещании по вопросу реализации проекта... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T20:20
2023-09-04T20:20
2023-09-04T21:50
россия
экономика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_0f3bc97f0d2b9180baa4717ee9910040.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российский топливно-энергетический комплекс успешно справляется с давлением западных санкций, заявил Владимир Путин на совещании по вопросу реализации проекта "Мурманский СПГ"."Несмотря на откровенно враждебные действия ряда стран, незаконные и бесконечные ограничения, санкции, российский ТЭК, наши нефтяные, газовые компании в целом чувствуют себя уверенно", — подчеркнул глава государства.Президент отметил, что отечественный ТЭК продолжает развиваться и решать поставленные перед отраслью задачи. Он обратил внимание, что российским компаниям удается находить новых надежных партнеров и перестраивать логистические маршруты.Путин добавил, что Россия подтвердила энергетическую самодостаточность и занимает на сегодняшний день ключевые позиции в мировой энергетике.
https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_8f8060d00b8b9c2e9c58cffd22477a25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Российский ТЭК успешно справляется с давлением санкций, заявил Путин
Путин: российский ТЭК чувствует себя уверенно, несмотря на западные санкции