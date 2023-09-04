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Российский ТЭК успешно справляется с давлением санкций, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2023
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20:20 04.09.2023 (обновлено: 21:50 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/energetika-1894184192.html
Российский ТЭК успешно справляется с давлением санкций, заявил Путин
Российский ТЭК успешно справляется с давлением санкций, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2023
Российский ТЭК успешно справляется с давлением санкций, заявил Путин
Российский топливно-энергетический комплекс успешно справляется с давлением западных санкций, заявил Владимир Путин на совещании по вопросу реализации проекта... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T20:20
2023-09-04T21:50
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российский топливно-энергетический комплекс успешно справляется с давлением западных санкций, заявил Владимир Путин на совещании по вопросу реализации проекта "Мурманский СПГ"."Несмотря на откровенно враждебные действия ряда стран, незаконные и бесконечные ограничения, санкции, российский ТЭК, наши нефтяные, газовые компании в целом чувствуют себя уверенно", — подчеркнул глава государства.Президент отметил, что отечественный ТЭК продолжает развиваться и решать поставленные перед отраслью задачи. Он обратил внимание, что российским компаниям удается находить новых надежных партнеров и перестраивать логистические маршруты.Путин добавил, что Россия подтвердила энергетическую самодостаточность и занимает на сегодняшний день ключевые позиции в мировой энергетике.
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Российский ТЭК успешно справляется с давлением санкций, заявил Путин

Путин: российский ТЭК чувствует себя уверенно, несмотря на западные санкции

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российский топливно-энергетический комплекс успешно справляется с давлением западных санкций, заявил Владимир Путин на совещании по вопросу реализации проекта "Мурманский СПГ".
«
"Несмотря на откровенно враждебные действия ряда стран, незаконные и бесконечные ограничения, санкции, российский ТЭК, наши нефтяные, газовые компании в целом чувствуют себя уверенно", — подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что отечественный ТЭК продолжает развиваться и решать поставленные перед отраслью задачи. Он обратил внимание, что российским компаниям удается находить новых надежных партнеров и перестраивать логистические маршруты.
Путин добавил, что Россия подтвердила энергетическую самодостаточность и занимает на сегодняшний день ключевые позиции в мировой энергетике.
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