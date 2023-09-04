https://ria.ru/20230904/elektrosamokat-1894063806.html
Whoosh протестировал электросамокат, которым можно управлять силой мысли
Whoosh протестировал электросамокат, которым можно управлять силой мысли - РИА Новости, 04.09.2023
Whoosh протестировал электросамокат, которым можно управлять силой мысли
Сервис кикшеринга Whoosh и российская биотехлаборатория Neiry первыми в мире протестировали электросамокат, управляемый силой мысли - его скорость можно... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:20
2023-09-04T13:20
2023-09-04T14:36
технологии
электросамокат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736304252_0:432:2873:2048_1920x0_80_0_0_9a4a7b5a510e8b0b127666d147b4bdd6.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сервис кикшеринга Whoosh и российская биотехлаборатория Neiry первыми в мире протестировали электросамокат, управляемый силой мысли - его скорость можно контролировать без использования рук с помощью волновой активности головного мозга, рассказали в пресс-службе компании. "Сервис кикшеринга Whoosh совместно с российской биотехлабораторией Neiry провели эксперимент по управлению самокатом силой мысли. Скорость самоката контролируется без использования рук с помощью волновой активности головного мозга", - говорится в сообщении Whoosh. "Это первый подобный эксперимент в мире. Рабочий прототип был собран разработчиками Whoosh и успешно протестирован. Это экспериментальный проект, на данный момент в Whoosh не планируют использовать эту функцию в массовых поездках", - уточнили в компании. В эксперименте использовали нейроинтерфейс Neiry - это устройство снимает показатели электроэнцефалограммы головного мозга человека, оно позволяет понять, в каком состоянии находится мозг: его когнитивную нагрузку, усталость, стресс и концентрацию внимания. Разработчики подключили его к компьютеру, а компьютер - к самокату Whoosh. Алгоритмы анализировали концентрацию пользователя, а разработчики связывали ее со скоростью самоката. Когда человек концентрируется, скорость самоката становится больше - разработчики объяснили, что такое происходит, когда на пути водителя нет препятствий и дорога ровная. В состоянии, когда концентрация внимания снижается, скорость самоката падает. Таким образом, у разработчиков получилось менять скорость самоката "силой мысли".
https://ria.ru/20230822/samokaty-1891602013.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736304252_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_a51391d6de27d13a68d7f832c40ab2d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, электросамокат
Технологии, электросамокат
Whoosh протестировал электросамокат, которым можно управлять силой мысли
Whoosh и Neiry протестировали электросамокат, управляемый силой мысли
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.
Сервис кикшеринга Whoosh и российская биотехлаборатория Neiry первыми в мире протестировали электросамокат, управляемый силой мысли - его скорость можно контролировать без использования рук с помощью волновой активности головного мозга, рассказали в пресс-службе компании
.
"Сервис кикшеринга Whoosh совместно с российской биотехлабораторией Neiry провели эксперимент по управлению самокатом силой мысли. Скорость самоката контролируется без использования рук с помощью волновой активности головного мозга", - говорится в сообщении Whoosh.
"Это первый подобный эксперимент в мире. Рабочий прототип был собран разработчиками Whoosh и успешно протестирован. Это экспериментальный проект, на данный момент в Whoosh не планируют использовать эту функцию в массовых поездках", - уточнили в компании.
В эксперименте использовали нейроинтерфейс Neiry - это устройство снимает показатели электроэнцефалограммы головного мозга человека, оно позволяет понять, в каком состоянии находится мозг: его когнитивную нагрузку, усталость, стресс и концентрацию внимания. Разработчики подключили его к компьютеру, а компьютер - к самокату Whoosh. Алгоритмы анализировали концентрацию пользователя, а разработчики связывали ее со скоростью самоката.
Когда человек концентрируется, скорость самоката становится больше - разработчики объяснили, что такое происходит, когда на пути водителя нет препятствий и дорога ровная. В состоянии, когда концентрация внимания снижается, скорость самоката падает. Таким образом, у разработчиков получилось менять скорость самоката "силой мысли".
"Московский паркинг" займется "брошенными" самокатами