https://ria.ru/20230904/elektrosamokat-1894063806.html

Whoosh протестировал электросамокат, которым можно управлять силой мысли

Whoosh протестировал электросамокат, которым можно управлять силой мысли - РИА Новости, 04.09.2023

Whoosh протестировал электросамокат, которым можно управлять силой мысли

Сервис кикшеринга Whoosh и российская биотехлаборатория Neiry первыми в мире протестировали электросамокат, управляемый силой мысли - его скорость можно... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T13:20

2023-09-04T13:20

2023-09-04T14:36

технологии

электросамокат

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Сервис кикшеринга Whoosh и российская биотехлаборатория Neiry первыми в мире протестировали электросамокат, управляемый силой мысли - его скорость можно контролировать без использования рук с помощью волновой активности головного мозга, рассказали в пресс-службе компании. "Сервис кикшеринга Whoosh совместно с российской биотехлабораторией Neiry провели эксперимент по управлению самокатом силой мысли. Скорость самоката контролируется без использования рук с помощью волновой активности головного мозга", - говорится в сообщении Whoosh. "Это первый подобный эксперимент в мире. Рабочий прототип был собран разработчиками Whoosh и успешно протестирован. Это экспериментальный проект, на данный момент в Whoosh не планируют использовать эту функцию в массовых поездках", - уточнили в компании. В эксперименте использовали нейроинтерфейс Neiry - это устройство снимает показатели электроэнцефалограммы головного мозга человека, оно позволяет понять, в каком состоянии находится мозг: его когнитивную нагрузку, усталость, стресс и концентрацию внимания. Разработчики подключили его к компьютеру, а компьютер - к самокату Whoosh. Алгоритмы анализировали концентрацию пользователя, а разработчики связывали ее со скоростью самоката. Когда человек концентрируется, скорость самоката становится больше - разработчики объяснили, что такое происходит, когда на пути водителя нет препятствий и дорога ровная. В состоянии, когда концентрация внимания снижается, скорость самоката падает. Таким образом, у разработчиков получилось менять скорость самоката "силой мысли".

https://ria.ru/20230822/samokaty-1891602013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, электросамокат