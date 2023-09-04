https://ria.ru/20230904/elektrichestvo-1894099369.html
В Польше спрогнозировали нехватку электричества в ЕС зимой
В Польше спрогнозировали нехватку электричества в ЕС зимой - РИА Новости, 04.09.2023
В Польше спрогнозировали нехватку электричества в ЕС зимой
Европейский союз столкнется с нехваткой электричества будущей зимой, заявила уполномоченная правительства Польши по вопросам стратегической энергетической... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:17
2023-09-04T15:17
2023-09-04T15:17
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балтия
европа
евросоюз
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ВАРШАВА, 4 сен – РИА Новости. Европейский союз столкнется с нехваткой электричества будущей зимой, заявила уполномоченная правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Анна Лукашевская-Третьяковская в интервью агентству РАР. "Я думаю, что электричество", - сказала министр, отвечая на вопрос, с каким видом энергии Евросоюз будет иметь самые большие проблемы будущей зимой. "Решение наших западных соседей о досрочном отключении всех атомных электростанций было скорее политическим и идеологическим, чем практическим решением, поэтому у них есть проблема нехватки электроэнергии. Таким образом, вся Европа будет иметь меньше мощности в системе", - заявила она. При этом министр заявила, что Польша подобные проблемы будет иметь в меньшей степени, чем другие страны ЕС. "Электроэнергия, вероятно, будет горячей темой этой зимы, но не в Польше. Мы готовы к ситуации, если что-то случится в странах Балтии, например, ускоренная десинхронизация с российской системой. Они решили синхронизироваться с европейской системой в 2025 году, но если случится, что какая-то из стран Балтии рассинхронизируется и придется экстренно синхронизировать Прибалтику, то мы к этому готовы", - сказала она. В апреле в Германии была остановлена эксплуатация последних трех работающих германских АЭС "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". До этого в стране уже были отключены три из последних шести атомных электростанций.
https://ria.ru/20230213/gaz-1851760179.html
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польша, балтия, европа, евросоюз
Польша, Балтия, Европа, Евросоюз
В Польше спрогнозировали нехватку электричества в ЕС зимой
Уполномоченная кабмина Польши: ЕС столкнется с нехваткой электричества зимой