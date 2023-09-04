https://ria.ru/20230904/eksport-1894137677.html

Путин рассказал о переговорах с африканскими странами по экспорту зерна

Путин рассказал о переговорах с африканскими странами по экспорту зерна - РИА Новости, 04.09.2023

Путин рассказал о переговорах с африканскими странами по экспорту зерна

Россия близка к завершению переговоров с шестью африканскими странами по доставке зерна, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:05

2023-09-04T17:05

2023-09-04T17:05

россия

турция

владимир путин

в мире

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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Россия близка к завершению переговоров с шестью африканскими странами по доставке зерна, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. "Мы близки к завершению договоренностей с шестью африканскими государствами, куда намерены поставлять продовольствие бесплатно, и даже осуществить поставку, логистику бесплатно, доставить этот груз", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

россия

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россия, турция, владимир путин, в мире