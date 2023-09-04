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Путин рассказал о переговорах с африканскими странами по экспорту зерна
Путин рассказал о переговорах с африканскими странами по экспорту зерна - РИА Новости, 04.09.2023
Путин рассказал о переговорах с африканскими странами по экспорту зерна
Россия близка к завершению переговоров с шестью африканскими странами по доставке зерна, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:05
2023-09-04T17:05
2023-09-04T17:05
россия
турция
владимир путин
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Россия близка к завершению переговоров с шестью африканскими странами по доставке зерна, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. "Мы близки к завершению договоренностей с шестью африканскими государствами, куда намерены поставлять продовольствие бесплатно, и даже осуществить поставку, логистику бесплатно, доставить этот груз", - сказал Путин.
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россия, турция, владимир путин, в мире
Россия, Турция, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о переговорах с африканскими странами по экспорту зерна
Путин: Россия ведет переговоры с шестью африканскими странами по экспорту зерна