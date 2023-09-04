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Российская авиакомпания будет летать в Египет из Сочи - РИА Новости, 04.09.2023
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Туризм
 
17:52 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/egipet-1894130659.html
Российская авиакомпания будет летать в Египет из Сочи
Российская авиакомпания будет летать в Египет из Сочи - РИА Новости, 04.09.2023
Российская авиакомпания будет летать в Египет из Сочи
Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") будет выполнять прямые регулярные рейсы из Сочи в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:52
2023-09-04T17:52
туризм
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туристы
сочи
египет
хургада
шарм-эш-шейх
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") будет выполнять прямые регулярные рейсы из Сочи в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщает пресс-служба перевозчика.Полетная программа возобновляется с 2 октября. Авиабилеты доступны в продаже на сайте "Аэрофлота". В авиакомпании отметили, что Хургада и Шарм-эш-Шейх – востребованные направления полетов среди россиян. Международная программа "России" планируется в соответствии с потребностью туристов и в зависимости от сезона. В авиакомпании напоминают, что в августе были возобновлены рейсы из Сочи в Армению, ОАЭ и Турцию. "Россия" на этих зарубежных маршрутах эксплуатирует Суперджет 100 в двухклассной компоновке. Такие же лайнеры будут летать и в Египет.
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Российская авиакомпания будет летать в Египет из Сочи

Авиакомпания "Россия" начнет полеты на курорты Египта из Сочи

CC BY 3.0 / HansPeter / Ägypten Hurghada Airport, neuer Flughafen, Eröffnung 24.04.2015Международный аэропорт Хургада
Международный аэропорт Хургада - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
CC BY 3.0 / HansPeter / Ägypten Hurghada Airport, neuer Flughafen, Eröffnung 24.04.2015
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") будет выполнять прямые регулярные рейсы из Сочи в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщает пресс-служба перевозчика.
Полетная программа возобновляется с 2 октября. Авиабилеты доступны в продаже на сайте "Аэрофлота".

В авиакомпании отметили, что Хургада и Шарм-эш-Шейх – востребованные направления полетов среди россиян. Международная программа "России" планируется в соответствии с потребностью туристов и в зависимости от сезона.
В авиакомпании напоминают, что в августе были возобновлены рейсы из Сочи в Армению, ОАЭ и Турцию. "Россия" на этих зарубежных маршрутах эксплуатирует Суперджет 100 в двухклассной компоновке. Такие же лайнеры будут летать и в Египет.
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