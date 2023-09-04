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Российская авиакомпания будет летать в Египет из Сочи
Российская авиакомпания будет летать в Египет из Сочи - РИА Новости, 04.09.2023
Российская авиакомпания будет летать в Египет из Сочи
Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") будет выполнять прямые регулярные рейсы из Сочи в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:52
2023-09-04T17:52
2023-09-04T17:52
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") будет выполнять прямые регулярные рейсы из Сочи в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщает пресс-служба перевозчика.Полетная программа возобновляется с 2 октября. Авиабилеты доступны в продаже на сайте "Аэрофлота". В авиакомпании отметили, что Хургада и Шарм-эш-Шейх – востребованные направления полетов среди россиян. Международная программа "России" планируется в соответствии с потребностью туристов и в зависимости от сезона. В авиакомпании напоминают, что в августе были возобновлены рейсы из Сочи в Армению, ОАЭ и Турцию. "Россия" на этих зарубежных маршрутах эксплуатирует Суперджет 100 в двухклассной компоновке. Такие же лайнеры будут летать и в Египет.
https://ria.ru/20230829/barkhat-1892676749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российская авиакомпания будет летать в Египет из Сочи
Авиакомпания "Россия" начнет полеты на курорты Египта из Сочи