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Российская авиакомпания будет летать в Египет из Сочи

Российская авиакомпания будет летать в Египет из Сочи - РИА Новости, 04.09.2023

Российская авиакомпания будет летать в Египет из Сочи

Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") будет выполнять прямые регулярные рейсы из Сочи в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:52

2023-09-04T17:52

2023-09-04T17:52

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") будет выполнять прямые регулярные рейсы из Сочи в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщает пресс-служба перевозчика.Полетная программа возобновляется с 2 октября. Авиабилеты доступны в продаже на сайте "Аэрофлота". В авиакомпании отметили, что Хургада и Шарм-эш-Шейх – востребованные направления полетов среди россиян. Международная программа "России" планируется в соответствии с потребностью туристов и в зависимости от сезона. В авиакомпании напоминают, что в августе были возобновлены рейсы из Сочи в Армению, ОАЭ и Турцию. "Россия" на этих зарубежных маршрутах эксплуатирует Суперджет 100 в двухклассной компоновке. Такие же лайнеры будут летать и в Египет.

https://ria.ru/20230829/barkhat-1892676749.html

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Лана Баева

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