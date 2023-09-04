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В Дзержинске пьяный водитель врезался в автобус, есть погибшие - РИА Новости, 04.09.2023
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08:25 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/dtp-1894005525.html
В Дзержинске пьяный водитель врезался в автобус, есть погибшие
В Дзержинске пьяный водитель врезался в автобус, есть погибшие - РИА Новости, 04.09.2023
В Дзержинске пьяный водитель врезался в автобус, есть погибшие
Пьяный водитель врезался в автобус в Дзержинске, два пассажира автомобиля погибли, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T08:25
2023-09-04T08:25
нижегородская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Пьяный водитель врезался в автобус в Дзержинске, два пассажира автомобиля погибли, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области. Трагедия произошла на 5 километре автодороги города Дзержинск по улице Дачная. "Водитель, управляя автомобилем "Ниссан" в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на дорогу встречного движения, где совершил ДТП с рейсовым автобусом "Лиаз". В результате автоаварии водитель и пассажирка "Ниссана" получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение. Другие пассажиры легкового автомобиля (женщина и молодой человек) погибли на месте ДТП", - говорится в сообщении. В отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
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нижегородская область, россия
Нижегородская область, Россия
В Дзержинске пьяный водитель врезался в автобус, есть погибшие

В ДТП с пьяным водителем в нижегородском Дзержинске погибли два человека

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Пьяный водитель врезался в автобус в Дзержинске, два пассажира автомобиля погибли, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.
Трагедия произошла на 5 километре автодороги города Дзержинск по улице Дачная.
"Водитель, управляя автомобилем "Ниссан" в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на дорогу встречного движения, где совершил ДТП с рейсовым автобусом "Лиаз". В результате автоаварии водитель и пассажирка "Ниссана" получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение. Другие пассажиры легкового автомобиля (женщина и молодой человек) погибли на месте ДТП", - говорится в сообщении.
В отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
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