https://ria.ru/20230904/dtp-1894005525.html

В Дзержинске пьяный водитель врезался в автобус, есть погибшие

В Дзержинске пьяный водитель врезался в автобус, есть погибшие - РИА Новости, 04.09.2023

В Дзержинске пьяный водитель врезался в автобус, есть погибшие

Пьяный водитель врезался в автобус в Дзержинске, два пассажира автомобиля погибли, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T08:25

2023-09-04T08:25

2023-09-04T08:25

нижегородская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Пьяный водитель врезался в автобус в Дзержинске, два пассажира автомобиля погибли, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области. Трагедия произошла на 5 километре автодороги города Дзержинск по улице Дачная. "Водитель, управляя автомобилем "Ниссан" в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на дорогу встречного движения, где совершил ДТП с рейсовым автобусом "Лиаз". В результате автоаварии водитель и пассажирка "Ниссана" получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение. Другие пассажиры легкового автомобиля (женщина и молодой человек) погибли на месте ДТП", - говорится в сообщении. В отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

https://ria.ru/20230828/avariya-1892786340.html

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