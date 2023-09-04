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ВСУ заявили, что получили дроны с ИИ дальностью полета до десяти километров - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:13 04.09.2023 (обновлено: 10:17 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/drony-1894018633.html
ВСУ заявили, что получили дроны с ИИ дальностью полета до десяти километров
ВСУ заявили, что получили дроны с ИИ дальностью полета до десяти километров - РИА Новости, 04.09.2023
ВСУ заявили, что получили дроны с ИИ дальностью полета до десяти километров
ВСУ получили от минобороны Украины дроны Saker Scout с искусственным интеллектом дальностью полета до 10 километров, сообщили в понедельник в телеграм-канале... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T10:13
2023-09-04T10:17
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. ВСУ получили от минобороны Украины дроны Saker Scout с искусственным интеллектом дальностью полета до 10 километров, сообщили в понедельник в телеграм-канале министерства. "Дрон Saker Scout с искусственным интеллектом Минобороны допустил к эксплуатации в ВСУ. Программное обеспечение SAKER, построенное на алгоритмах искусственного интеллекта… Дальность полета – до 10 километров", - говорится в сообщении ведомства. В Минобороны добавили, что система дрона устроена так, что с помощью оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники, немедленно передавая информацию в командный пункт для принятия соответствующего решения. В комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются, в том числе, с помощью флагманского дрона.
https://ria.ru/20230903/ukraina-1893905008.html
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в мире, технологии, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ заявили, что получили дроны с ИИ дальностью полета до десяти километров

ВСУ получили дроны Saker Scout с ИИ дальностью полета до десяти километров

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие в окопе на линии фронта
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. ВСУ получили от минобороны Украины дроны Saker Scout с искусственным интеллектом дальностью полета до 10 километров, сообщили в понедельник в телеграм-канале министерства.
"Дрон Saker Scout с искусственным интеллектом Минобороны допустил к эксплуатации в ВСУ. Программное обеспечение SAKER, построенное на алгоритмах искусственного интеллекта… Дальность полета – до 10 километров", - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны добавили, что система дрона устроена так, что с помощью оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники, немедленно передавая информацию в командный пункт для принятия соответствующего решения. В комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются, в том числе, с помощью флагманского дрона.
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