https://ria.ru/20230904/drony-1894018633.html
ВСУ заявили, что получили дроны с ИИ дальностью полета до десяти километров
ВСУ заявили, что получили дроны с ИИ дальностью полета до десяти километров - РИА Новости, 04.09.2023
ВСУ заявили, что получили дроны с ИИ дальностью полета до десяти километров
ВСУ получили от минобороны Украины дроны Saker Scout с искусственным интеллектом дальностью полета до 10 километров, сообщили в понедельник в телеграм-канале... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T10:13
2023-09-04T10:13
2023-09-04T10:17
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. ВСУ получили от минобороны Украины дроны Saker Scout с искусственным интеллектом дальностью полета до 10 километров, сообщили в понедельник в телеграм-канале министерства. "Дрон Saker Scout с искусственным интеллектом Минобороны допустил к эксплуатации в ВСУ. Программное обеспечение SAKER, построенное на алгоритмах искусственного интеллекта… Дальность полета – до 10 километров", - говорится в сообщении ведомства. В Минобороны добавили, что система дрона устроена так, что с помощью оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники, немедленно передавая информацию в командный пункт для принятия соответствующего решения. В комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются, в том числе, с помощью флагманского дрона.
https://ria.ru/20230903/ukraina-1893905008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ заявили, что получили дроны с ИИ дальностью полета до десяти километров
ВСУ получили дроны Saker Scout с ИИ дальностью полета до десяти километров