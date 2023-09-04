https://ria.ru/20230904/donetsk-1894151872.html

Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в центре Донецка

Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в центре Донецка - РИА Новости, 04.09.2023

Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в центре Донецка

Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Ворошиловском районе в центре Донецка, повреждены крыша, фасад, балконы и остекление, сообщил мэр города Алексей РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:45

2023-09-04T17:45

2023-09-04T17:53

специальная военная операция на украине

донецк

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Ворошиловском районе в центре Донецка, повреждены крыша, фасад, балконы и остекление, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."При обстреле Ворошиловского района произошло прямое попадание в многоквартирный дом по проспекту Мира. Повреждены кровля, фасад, балконы, остекление, автомобили" - написал Кулемзин.Кроме того, по словам мэра, нарушено остекление в многоквартирных домах по проспекту мира, улицам Ватутина и Университетской. Кулемзин добавил, что возле супермаркета "Mолоко" сгорел автомобиль.Ранее сообщалось, что центр Донецка в понедельник попал под массированный обстрел артиллерии ВСУ. Корреспондент РИА Новости зафиксировал минимум 20 попаданий.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

донецк

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк, происшествия, вооруженные силы украины