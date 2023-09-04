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Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в центре Донецка
Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в центре Донецка - РИА Новости, 04.09.2023
Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в центре Донецка
Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Ворошиловском районе в центре Донецка, повреждены крыша, фасад, балконы и остекление, сообщил мэр города Алексей РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:45
2023-09-04T17:45
2023-09-04T17:53
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Ворошиловском районе в центре Донецка, повреждены крыша, фасад, балконы и остекление, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."При обстреле Ворошиловского района произошло прямое попадание в многоквартирный дом по проспекту Мира. Повреждены кровля, фасад, балконы, остекление, автомобили" - написал Кулемзин.Кроме того, по словам мэра, нарушено остекление в многоквартирных домах по проспекту мира, улицам Ватутина и Университетской. Кулемзин добавил, что возле супермаркета "Mолоко" сгорел автомобиль.Ранее сообщалось, что центр Донецка в понедельник попал под массированный обстрел артиллерии ВСУ. Корреспондент РИА Новости зафиксировал минимум 20 попаданий.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в центре Донецка
Кулемзин: снаряд ВСУ повредил многоквартирный дом в центре Донецка