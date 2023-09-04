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Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в центре Донецка - РИА Новости, 04.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:45 04.09.2023 (обновлено: 17:53 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/donetsk-1894151872.html
Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в центре Донецка
Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в центре Донецка - РИА Новости, 04.09.2023
Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в центре Донецка
Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Ворошиловском районе в центре Донецка, повреждены крыша, фасад, балконы и остекление, сообщил мэр города Алексей РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:45
2023-09-04T17:53
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Ворошиловском районе в центре Донецка, повреждены крыша, фасад, балконы и остекление, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."При обстреле Ворошиловского района произошло прямое попадание в многоквартирный дом по проспекту Мира. Повреждены кровля, фасад, балконы, остекление, автомобили" - написал Кулемзин.Кроме того, по словам мэра, нарушено остекление в многоквартирных домах по проспекту мира, улицам Ватутина и Университетской. Кулемзин добавил, что возле супермаркета "Mолоко" сгорел автомобиль.Ранее сообщалось, что центр Донецка в понедельник попал под массированный обстрел артиллерии ВСУ. Корреспондент РИА Новости зафиксировал минимум 20 попаданий.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
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донецк, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в центре Донецка

Кулемзин: снаряд ВСУ повредил многоквартирный дом в центре Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Ворошиловском районе в центре Донецка, повреждены крыша, фасад, балконы и остекление, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«
"При обстреле Ворошиловского района произошло прямое попадание в многоквартирный дом по проспекту Мира. Повреждены кровля, фасад, балконы, остекление, автомобили" - написал Кулемзин.
Кроме того, по словам мэра, нарушено остекление в многоквартирных домах по проспекту мира, улицам Ватутина и Университетской. Кулемзин добавил, что возле супермаркета "Mолоко" сгорел автомобиль.
Ранее сообщалось, что центр Донецка в понедельник попал под массированный обстрел артиллерии ВСУ. Корреспондент РИА Новости зафиксировал минимум 20 попаданий.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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