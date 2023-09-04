https://ria.ru/20230904/bryansk-1894192416.html

В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ

В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ - РИА Новости, 04.09.2023

В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ

ФСБ пресекла попытку проникновения украинских диверсантов в Севский район Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T21:45

2023-09-04T21:45

2023-09-04T22:36

брянская область

россия

происшествия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

севский район

александр богомаз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. ФСБ пресекла попытку проникновения украинских диверсантов в Севский район Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Брянской области и приданными подразделениями Министерства обороны в приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы", — написал он.Как уточнил глава региона, на месте боестолкновения обнаружили брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранные.Это не первая попытка проникновения ДРГ противника в Брянскую область. Так, Центр общественных связей ФСБ 31 августа сообщил о ликвидации группы, состоящей из сотрудников украинских силовых ведомств. Они планировали устроить серию резонансных терактов на военных и энергетических объектах в России.ВСУ регулярно атакуют граничащие с Украиной российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской и Белгородской областях, а также в Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он предполагает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру, и другие меры.

https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html

брянская область

россия

севский район

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брянская область, россия, происшествия, вооруженные силы украины, севский район, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)