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В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ - РИА Новости, 04.09.2023
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21:45 04.09.2023 (обновлено: 22:36 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/bryansk-1894192416.html
В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ
В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ - РИА Новости, 04.09.2023
В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ
ФСБ пресекла попытку проникновения украинских диверсантов в Севский район Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T21:45
2023-09-04T22:36
брянская область
россия
происшествия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
севский район
александр богомаз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. ФСБ пресекла попытку проникновения украинских диверсантов в Севский район Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Брянской области и приданными подразделениями Министерства обороны в приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы", — написал он.Как уточнил глава региона, на месте боестолкновения обнаружили брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранные.Это не первая попытка проникновения ДРГ противника в Брянскую область. Так, Центр общественных связей ФСБ 31 августа сообщил о ликвидации группы, состоящей из сотрудников украинских силовых ведомств. Они планировали устроить серию резонансных терактов на военных и энергетических объектах в России.ВСУ регулярно атакуют граничащие с Украиной российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской и Белгородской областях, а также в Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он предполагает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру, и другие меры.
https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html
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россия
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брянская область, россия, происшествия, вооруженные силы украины, севский район, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Брянская область, Россия, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Севский район, Александр Богомаз, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ

Богомаз: в Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ

© Телеграм-канал губернатора Брянской области Александра БогомазаВ Брянской области пресекли попытку прорыва украинской ДРГ
В Брянской области пресекли попытку прорыва украинской ДРГ
© Телеграм-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
В Брянской области пресекли попытку прорыва украинской ДРГ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. ФСБ пресекла попытку проникновения украинских диверсантов в Севский район Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Брянской области и приданными подразделениями Министерства обороны в приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы", — написал он.
Как уточнил глава региона, на месте боестолкновения обнаружили брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранные.
Это не первая попытка проникновения ДРГ противника в Брянскую область. Так, Центр общественных связей ФСБ 31 августа сообщил о ликвидации группы, состоящей из сотрудников украинских силовых ведомств. Они планировали устроить серию резонансных терактов на военных и энергетических объектах в России.
ВСУ регулярно атакуют граничащие с Украиной российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской и Белгородской областях, а также в Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он предполагает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру, и другие меры.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияПроисшествияВооруженные силы УкраиныСевский районАлександр БогомазФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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