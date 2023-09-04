Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и история праздника
Рождество Пресвятой Богородицы
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Начало церковного года открывает первый из двунадесятых великих праздников — Рождество Пресвятой Богородицы. Торжество ежегодно приходится на 21 сентября. На какой день недели выпадает праздник в 2023 году, нужно ли верующим соблюдать пост в честь рождения Богоматери, как проходит праздник в храмах, расписание богослужений, народные приметы и поверья на этот день - в материале РИА Новости.
Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы - один из самых важных праздников в православном календаре, он относится к двунадесятым (одним из двенадцати главных). Этот день важен для всех христиан - именно с него начинается церковное новолетие.
Какого числа
Праздник непереходящий - из года в год его дата не меняется. Католики отметили событие 8 сентября, а православные готовятся это сделать 21 сентября. На этот же день приходится осеннее равноденствие: в старину крестьяне провожали лето и ожидали первых заморозков, осень вступала в полную силу.
История
Праздник был установлен в V веке. Священное Писание не рассказывает об этом событии, о рождении Богородицы сообщают апокрифы. До сегодняшнего времени точно не установлено, в какой местности родилась дева Мария. Это могло произойти в Иерусалиме или Назарете.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСвечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
Свечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
Событие праздника
Предание рассказывает об истории семьи Девы Марии: ее родители Иоаким и Анна были благочестивыми людьми, но не имели детей до самой старости. Супруги усердно молились о ниспослании ребенка. И однажды Анне явился ангел и возвестил благую весть: их молитвы услышаны - в семье появится девочка, которая будет выше всех земных дочерей.
"Ради Нее благословятся все роды земные. Нареки Ее Мария", - сказал ангел. В тот же момент видение было и у Иоакима. Через девять месяцев у четы родилась девочка, которую по наказу свыше назвали Марией.
Традиции
Праздник имеет один день предпразднства и четыре дня попразднства. В это время верующие посещают церковь, читают молитвы Деве Марии.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоВерующие в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде во время службы
Верующие в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде во время службы
Приметы, обычаи и обряды
В народе этот праздник имел название "Малая Пречистая", а дни, предшествующие ему, - "Спожинки", "Госпожинки". Крестьяне широко отмечали окончание сбора урожая многолюдными пирами и празднествами. Чем богаче был урожай, тем дольше длилось пиршество. В семье варили домашнее пиво, резали овцу или барана, готовили студень, кулебяки с рыбой, пекли пироги. Тесть и теща обязательно приглашали зятя, даже если сами не рассчитывали на ответное приглашение, а сваты и сватьи занимали почетное место за столом.
Во время сбора урожая верующие не забывали поблагодарить Богородицу за щедрые дары и попросить заступничества на следующий год
На Рождество Богородицы, как и на любой другой большой церковный праздник, не следовало заниматься тяжелым физическим трудом.
Существуют народные приметы, связанных с погодой в этот день, например:
- Утром на Рождество Богородицы не выпала роса - зима будет малоснежная, а появился туман - осень предстоит дождливая
- На Первую Пречистую (Успение Пресвятой Богородицы) сеяли рожь, а на Вторую - шел дождь.
- Погода на Вторую Пречистую солнечная - весь октябрь будет таким же.
Богослужение
Богослужение в храмах начинается вечером 20 сентября и продолжается до утра следующего дня. На Всенощной читаются три фрагмента из Ветхого Завета, объясняющие значение праздника: видение Иакова, в котором лестница изображает Деву Марию, через которую пришел Христос (Книга Бытия); о закрытых вратах, символизирующих девство Марии (Книга пророка Иезекиля); о Премудрости, построившей дом (Книга Притчей Соломона); а также поется тропарь и величание Рождества Богородицы и читаются каноны, посвященные ей.
Утром 21 сентября проходит Литургия.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка в храме во имя Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино в Тульской области
Девушка в храме во имя Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино в Тульской области
Обычно праздничные мероприятия в храмах проходят по следующему расписанию:
- 20 сентября в 18-00 - Всенощное бдение;
- 21 сентября в 8-30 - Исповедь, 9-00 - Литургия.
Молитвы
В этот день читаются:
- Молитвенные слова о защите детей ("О, Пресвятая Владычице Дево Богородице спаси и сохрани под кровом твоим моих чад...").
- Молитва о зачатии ребенка ("О, Всемилосердная, Благая и Истинная Защитнице наша...").
- Тропарь праздника Рождества Пресвятой Богородицы ("Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней...").
- Кондак праздника Рождества Пресвятой Богородицы (глас 4) ("Иоаким и Анна поношения безчадства...").
- Величание Богородице (глас 4) ("Величаем Тя, Пресвятая Дево...").
- Задостойник праздника Рождества Пресвятой Богородицы (глас 8) ("Величай, душе моя, преславное рождество Божия Матере...").
- Молитва первая ("О, Пресвятая Владычице, Христа Спасителя нашего Богоизбранная Мати...").
- Молитва вторая ("Преблагословенная Дево Марие, Царице небесе и земли, Твоему чудотворному образу припадающе, умиленно глаголем...").
- Молитва третья ("О, Пречистая и Преблагословенная Дево, Владычице Богородице, от неплодове по обетованию рождшаяся...").
Есть ли пост в этот день
На праздник постов не приходится, в это время продолжается осенний мясоед, когда можно есть все без ограничений, под запрет попадает только чрезмерное употребление алкоголя. Однако если 21 сентября приходится на среду или пятницу, то воспрещается употреблять мясную и молочную пищу, но разрешено растительное масло и рыба.
Иконы и храмы
© РИА Новости / Балабанов | Перейти в медиабанкРепродукция иконы "Рождество Богоматери". Начало XIV века. Оригинал хранится в Государственной Третьяковской галерее.
Репродукция иконы "Рождество Богоматери". Начало XIV века. Оригинал хранится в Государственной Третьяковской галерее.
1 из 2
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкФрагмент иконы "Рождество Богородицы". Репродукция. Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
Фрагмент иконы "Рождество Богородицы". Репродукция. Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
2 из 2
Репродукция иконы "Рождество Богоматери". Начало XIV века. Оригинал хранится в Государственной Третьяковской галерее.
1 из 2
Фрагмент иконы "Рождество Богородицы". Репродукция. Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
2 из 2
Древнейшие изображения праздника известны с VI века, а широкое распространение получили в XI–ХII столетиях. В это время в византийской и русской иконописи они стали менее схематичными и более подробными, определились основные атрибуты: красная накидка на плечах Анны, она сама возлежит на высоком ложе, поддерживаемая служанкой, а справа или слева изображается сцена омовения младенца. Рядом с Анной стоят три женщины с дарами, а из окна выглядывает праведный Иоаким. Эта сцена изображена на таких иконах, как:
- Рождество Богородицы. Середина XIV в. Государственная Третьяковская галерея, Москва.
- Рождество Богородицы. Двусторонняя икона-таблетка. Конец XV — начало XVI вв. Новгородский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
- Фрагмент иконы Рождество Богородицы. ХVI век. Музей им. А. Рублева.
- Рождество Богородицы с житием. ХVI век. Из местного ряда собора Рождества Богородицы в Устюжне.
- Рождество Пресвятой Богородицы. Из праздничного чина. Середина XVII в. Государственный музей-заповедник "Ростовский Кремль", Ростов Великий.
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкСвято-Боголюбский женский монастырь. Суздальский район. Поселок Боголюбово.
Свято-Боголюбский женский монастырь. Суздальский район. Поселок Боголюбово.
1 из 3
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоголюбский монастырь в поселке Боголюбово Владимирской области.
Боголюбский монастырь в поселке Боголюбово Владимирской области.
2 из 3
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на Ферапонтов монастырь со стороны Бородаевского озера.
Вид на Ферапонтов монастырь со стороны Бородаевского озера.
3 из 3
Свято-Боголюбский женский монастырь. Суздальский район. Поселок Боголюбово.
1 из 3
Боголюбский монастырь в поселке Боголюбово Владимирской области.
2 из 3
Вид на Ферапонтов монастырь со стороны Бородаевского озера.
3 из 3
Храмы и монастыри, посвященные Рождеству Богородицы, стали строиться на Руси в XII–XIV веках. Наиболее известные:
- Собор Бобренева монастыря (1381), находящийся рядом с городом Коломна.
- Вознесенский монастырь в Кремле и церковь в честь Рождества Богородицы в его составе, построенные в 1392 году вдовой князя Дмитрия Донского Евфросиньей.
- Боголюбский монастырь во Владимирской области.
- Ферапонтов монастырь (1490 г.) в с. Ферапонтово Вологодской области также был освящен в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
- Богородицерождественский собор в Москве (1501-1505).
- Пафнутиев Боровский монастырь в п/о Роща Калужской области (1444).
- На территории Возьмищенского монастыря в Волоколамске Московской области находится церковь, освященная в честь Рождества Богородицы.
- Медведева пустынь в Дмитровском районе Московской области (1360).
- Лужецкий Ферапонтов монастырь в г. Можайске Московской области (1408).
- Саввино-Сторожевский монастырь в г. Звенигороде Московской области (1398 г.).
- Антониев монастырь в Великом Новгороде (1106 г.).
- Десятинный монастырь в Великом Новгороде (1397 г.).
- Церковь в Перынском скиту под Великим Новгородом (1386 г.).
- Снетогорский монастырь в Пскове (1311 г.).
- Солотчинский монастырь в пос. Солотча Рязанской области (1390 г.).