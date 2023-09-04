https://ria.ru/20230904/biznes-1894152059.html

Японский бизнес стремится сохранить позиции в России, заявили в МИД

Японский бизнес стремится сохранить позиции в России, заявили в МИД - РИА Новости, 04.09.2023

Японский бизнес стремится сохранить позиции в России, заявили в МИД

Бизнес Японии и Южной Кореи стремится сохранить свои позиции на российском рынке и пытаться отделить политику от экономики, заявил замглавы МИД РФ Андрей... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:46

2023-09-04T17:46

2023-09-04T17:46

япония

южная корея

россия

андрей руденко

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0baf506f7c55ce9ea68047e7fad11347.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Бизнес Японии и Южной Кореи стремится сохранить свои позиции на российском рынке и пытаться отделить политику от экономики, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Отрицательное воздействие санкций мы ощущаем, как вы знаете, на примере наших отношений с очень узкой категорией стран, это, в первую очередь, Япония и Южная Корея. К сожалению, после того как Япония присоединилась к санкциям, и Южная Корея их поддержала после февраля прошлого года, наша торговля существенно снизилась. Мы наблюдаем отток капитала и инвестиций из ключевых областей", - сказал Руденко, выступая в ходе круглого стола на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай". "Но одновременно с этим мы видим желание этих стран все-таки пытаться отделить экономику от политики. И видим за этим, в том числе, упорное стремление бизнеса не только Южной Кореи, но и Японии, сохранить свои позиции на российском рынке и по максимуму спасти то, что имеется", - пояснил он. По словам Руденко, сокращение сотрудничества с Японией и Южной Кореей - не выбор России.

https://ria.ru/20230821/oruzhie-1891398760.html

япония

южная корея

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

япония, южная корея, россия, андрей руденко, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)