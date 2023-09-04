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Японский бизнес стремится сохранить позиции в России, заявили в МИД - РИА Новости, 04.09.2023
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17:46 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/biznes-1894152059.html
Японский бизнес стремится сохранить позиции в России, заявили в МИД
Японский бизнес стремится сохранить позиции в России, заявили в МИД - РИА Новости, 04.09.2023
Японский бизнес стремится сохранить позиции в России, заявили в МИД
Бизнес Японии и Южной Кореи стремится сохранить свои позиции на российском рынке и пытаться отделить политику от экономики, заявил замглавы МИД РФ Андрей... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:46
2023-09-04T17:46
япония
южная корея
россия
андрей руденко
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Бизнес Японии и Южной Кореи стремится сохранить свои позиции на российском рынке и пытаться отделить политику от экономики, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Отрицательное воздействие санкций мы ощущаем, как вы знаете, на примере наших отношений с очень узкой категорией стран, это, в первую очередь, Япония и Южная Корея. К сожалению, после того как Япония присоединилась к санкциям, и Южная Корея их поддержала после февраля прошлого года, наша торговля существенно снизилась. Мы наблюдаем отток капитала и инвестиций из ключевых областей", - сказал Руденко, выступая в ходе круглого стола на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай". "Но одновременно с этим мы видим желание этих стран все-таки пытаться отделить экономику от политики. И видим за этим, в том числе, упорное стремление бизнеса не только Южной Кореи, но и Японии, сохранить свои позиции на российском рынке и по максимуму спасти то, что имеется", - пояснил он. По словам Руденко, сокращение сотрудничества с Японией и Южной Кореей - не выбор России.
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япония, южная корея, россия, андрей руденко, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Япония, Южная Корея, Россия, Андрей Руденко, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Японский бизнес стремится сохранить позиции в России, заявили в МИД

Замглавы МИД: бизнес Японии и Южной Кореи стремится сохранить позиции в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Бизнес Японии и Южной Кореи стремится сохранить свои позиции на российском рынке и пытаться отделить политику от экономики, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Отрицательное воздействие санкций мы ощущаем, как вы знаете, на примере наших отношений с очень узкой категорией стран, это, в первую очередь, Япония и Южная Корея. К сожалению, после того как Япония присоединилась к санкциям, и Южная Корея их поддержала после февраля прошлого года, наша торговля существенно снизилась. Мы наблюдаем отток капитала и инвестиций из ключевых областей", - сказал Руденко, выступая в ходе круглого стола на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Но одновременно с этим мы видим желание этих стран все-таки пытаться отделить экономику от политики. И видим за этим, в том числе, упорное стремление бизнеса не только Южной Кореи, но и Японии, сохранить свои позиции на российском рынке и по максимуму спасти то, что имеется", - пояснил он.
По словам Руденко, сокращение сотрудничества с Японией и Южной Кореей - не выбор России.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
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ЯпонияЮжная КореяРоссияАндрей РуденкоЭкономикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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