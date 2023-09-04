https://ria.ru/20230904/biznes-1894152059.html
Японский бизнес стремится сохранить позиции в России, заявили в МИД
Японский бизнес стремится сохранить позиции в России, заявили в МИД - РИА Новости, 04.09.2023
Японский бизнес стремится сохранить позиции в России, заявили в МИД
Бизнес Японии и Южной Кореи стремится сохранить свои позиции на российском рынке и пытаться отделить политику от экономики, заявил замглавы МИД РФ Андрей... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:46
2023-09-04T17:46
2023-09-04T17:46
япония
южная корея
россия
андрей руденко
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Бизнес Японии и Южной Кореи стремится сохранить свои позиции на российском рынке и пытаться отделить политику от экономики, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Отрицательное воздействие санкций мы ощущаем, как вы знаете, на примере наших отношений с очень узкой категорией стран, это, в первую очередь, Япония и Южная Корея. К сожалению, после того как Япония присоединилась к санкциям, и Южная Корея их поддержала после февраля прошлого года, наша торговля существенно снизилась. Мы наблюдаем отток капитала и инвестиций из ключевых областей", - сказал Руденко, выступая в ходе круглого стола на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай". "Но одновременно с этим мы видим желание этих стран все-таки пытаться отделить экономику от политики. И видим за этим, в том числе, упорное стремление бизнеса не только Южной Кореи, но и Японии, сохранить свои позиции на российском рынке и по максимуму спасти то, что имеется", - пояснил он. По словам Руденко, сокращение сотрудничества с Японией и Южной Кореей - не выбор России.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, южная корея, россия, андрей руденко, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Япония, Южная Корея, Россия, Андрей Руденко, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Японский бизнес стремится сохранить позиции в России, заявили в МИД
Замглавы МИД: бизнес Японии и Южной Кореи стремится сохранить позиции в России
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Бизнес Японии и Южной Кореи стремится сохранить свои позиции на российском рынке и пытаться отделить политику от экономики, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Отрицательное воздействие санкций мы ощущаем, как вы знаете, на примере наших отношений с очень узкой категорией стран, это, в первую очередь, Япония и Южная Корея. К сожалению, после того как Япония присоединилась к санкциям, и Южная Корея их поддержала после февраля прошлого года, наша торговля существенно снизилась. Мы наблюдаем отток капитала и инвестиций из ключевых областей", - сказал Руденко, выступая в ходе круглого стола на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Но одновременно с этим мы видим желание этих стран все-таки пытаться отделить экономику от политики. И видим за этим, в том числе, упорное стремление бизнеса не только Южной Кореи, но и Японии, сохранить свои позиции на российском рынке и по максимуму спасти то, что имеется", - пояснил он.
По словам Руденко, сокращение сотрудничества с Японией и Южной Кореей - не выбор России.
СМИ: Южная Корея заявила, что КНДР готова использовать ядерное оружие