https://ria.ru/20230904/biometriya-1894143743.html

Россияне смогут отзывать согласия на обработку биометрии на "Госуслугах"

Россияне смогут отзывать согласия на обработку биометрии на "Госуслугах" - РИА Новости, 04.09.2023

Россияне смогут отзывать согласия на обработку биометрии на "Госуслугах"

Россияне смогут подавать и отзывать согласия на обработку своих биометрических персональных данных в Единой биометрической системе, а также получать доступ к... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:25

2023-09-04T17:25

2023-09-04T17:25

общество

технологии

россия

биометрия

госуслуги

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россияне смогут подавать и отзывать согласия на обработку своих биометрических персональных данных в Единой биометрической системе, а также получать доступ к сведениям о таких согласиях в личном кабинете на портале "Госуслуги", сообщила в понедельник пресс-служба правительства РФ. "Подавать и отзывать согласия на обработку своих биометрических персональных данных в единой биометрической системе, а также получать доступ к сведениям о таких согласиях граждане смогут в личном кабинете на портале госуслуг. Постановления об этом подписаны. Они позволят обеспечить гарантированное федеральным законом право пользователей на контроль за обработкой собственной биометрии", - говорится в сообщении. В кабмине напомнили, что Единая биометрическая система является национальной цифровой платформой. "Она была создана для того, чтобы прекратить практику сбора биометрических данных граждан различными коммерческими организациями и тем самым защитить чувствительные сведения от несанкционированного использования. Вся биометрия хранится в защищенной от утечек единой государственной системе. Данные предоставляются только доверенным коммерческим компаниям в виде зашифрованного кода исключительно с согласия самого гражданина", - указали в пресс-службе кабмина.

https://ria.ru/20230727/poezda-1886643733.html

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общество, технологии, россия, биометрия, госуслуги