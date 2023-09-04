https://ria.ru/20230904/biometriya-1894143743.html
Россияне смогут отзывать согласия на обработку биометрии на "Госуслугах"
Россияне смогут отзывать согласия на обработку биометрии на "Госуслугах" - РИА Новости, 04.09.2023
Россияне смогут отзывать согласия на обработку биометрии на "Госуслугах"
Россияне смогут подавать и отзывать согласия на обработку своих биометрических персональных данных в Единой биометрической системе, а также получать доступ к... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:25
2023-09-04T17:25
2023-09-04T17:25
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технологии
россия
биометрия
госуслуги
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россияне смогут подавать и отзывать согласия на обработку своих биометрических персональных данных в Единой биометрической системе, а также получать доступ к сведениям о таких согласиях в личном кабинете на портале "Госуслуги", сообщила в понедельник пресс-служба правительства РФ. "Подавать и отзывать согласия на обработку своих биометрических персональных данных в единой биометрической системе, а также получать доступ к сведениям о таких согласиях граждане смогут в личном кабинете на портале госуслуг. Постановления об этом подписаны. Они позволят обеспечить гарантированное федеральным законом право пользователей на контроль за обработкой собственной биометрии", - говорится в сообщении. В кабмине напомнили, что Единая биометрическая система является национальной цифровой платформой. "Она была создана для того, чтобы прекратить практику сбора биометрических данных граждан различными коммерческими организациями и тем самым защитить чувствительные сведения от несанкционированного использования. Вся биометрия хранится в защищенной от утечек единой государственной системе. Данные предоставляются только доверенным коммерческим компаниям в виде зашифрованного кода исключительно с согласия самого гражданина", - указали в пресс-службе кабмина.
https://ria.ru/20230727/poezda-1886643733.html
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общество, технологии, россия, биометрия, госуслуги
Общество, Технологии, Россия, Биометрия, Госуслуги
Россияне смогут отзывать согласия на обработку биометрии на "Госуслугах"
Россияне смогут подавать и отзывать биометрические данные на портале "Госуслуги"
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россияне смогут подавать и отзывать согласия на обработку своих биометрических персональных данных в Единой биометрической системе, а также получать доступ к сведениям о таких согласиях в личном кабинете на портале "Госуслуги", сообщила в понедельник пресс-служба правительства РФ.
"Подавать и отзывать согласия на обработку своих биометрических персональных данных в единой биометрической системе, а также получать доступ к сведениям о таких согласиях граждане смогут в личном кабинете на портале госуслуг. Постановления об этом подписаны. Они позволят обеспечить гарантированное федеральным законом право пользователей на контроль за обработкой собственной биометрии", - говорится в сообщении.
В кабмине напомнили, что Единая биометрическая система является национальной цифровой платформой. "Она была создана для того, чтобы прекратить практику сбора биометрических данных граждан различными коммерческими организациями и тем самым защитить чувствительные сведения от несанкционированного использования. Вся биометрия хранится в защищенной от утечек единой государственной системе. Данные предоставляются только доверенным коммерческим компаниям в виде зашифрованного кода исключительно с согласия самого гражданина", - указали в пресс-службе кабмина.
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