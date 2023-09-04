https://ria.ru/20230904/bayden-1894156406.html

Байден заявил, что с возрастом к нему приходит только мудрость

Байден заявил, что с возрастом к нему приходит только мудрость - РИА Новости, 04.09.2023

Байден заявил, что с возрастом к нему приходит только мудрость

Президент США Джо Байден заявил, что с возрастом, что бы ни говорили критики, к нему приходит только мудрость, и вновь дал понять, что на покой не собирается. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:59

2023-09-04T17:59

2023-09-04T17:59

в мире

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что с возрастом, что бы ни говорили критики, к нему приходит только мудрость, и вновь дал понять, что на покой не собирается. "Вот, что вам скажу. Кто-то, знаете ли, говорил: "Этот Байден, он стареет". Скажу вам вот что. Угадайте, угадайте… Единственное, что приходит с возрастом - это немного мудрости", - сказал он, выступая перед профсоюзами в городе Филадельфии по случаю отмечаемого в понедельник Дня труда. Байден в свои 80 лет собирается в 2024 году переизбираться на второй президентский срок. О проблеме старения политического руководства США вновь активно заговорили на прошлой неделе после того, как 81-летний лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл прилюдно впал в полуминутную прострацию в разгар пресс-конференции. "Я занимался этим дольше, чем кто-либо, и, угадайте что, продолжу это делать с вашей помощью", - сказал Байден профсоюзным активистам.

https://ria.ru/20230816/bayden-1890380854.html

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, джо байден, сша