https://ria.ru/20230904/bayden-1894156406.html
Байден заявил, что с возрастом к нему приходит только мудрость
Байден заявил, что с возрастом к нему приходит только мудрость - РИА Новости, 04.09.2023
Байден заявил, что с возрастом к нему приходит только мудрость
Президент США Джо Байден заявил, что с возрастом, что бы ни говорили критики, к нему приходит только мудрость, и вновь дал понять, что на покой не собирается. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:59
2023-09-04T17:59
2023-09-04T17:59
в мире
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что с возрастом, что бы ни говорили критики, к нему приходит только мудрость, и вновь дал понять, что на покой не собирается. "Вот, что вам скажу. Кто-то, знаете ли, говорил: "Этот Байден, он стареет". Скажу вам вот что. Угадайте, угадайте… Единственное, что приходит с возрастом - это немного мудрости", - сказал он, выступая перед профсоюзами в городе Филадельфии по случаю отмечаемого в понедельник Дня труда. Байден в свои 80 лет собирается в 2024 году переизбираться на второй президентский срок. О проблеме старения политического руководства США вновь активно заговорили на прошлой неделе после того, как 81-летний лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл прилюдно впал в полуминутную прострацию в разгар пресс-конференции. "Я занимался этим дольше, чем кто-либо, и, угадайте что, продолжу это делать с вашей помощью", - сказал Байден профсоюзным активистам.
https://ria.ru/20230816/bayden-1890380854.html
сша
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, джо байден, сша
Байден заявил, что с возрастом к нему приходит только мудрость
Байден заявил, что не собирается на покой, несмотря на возраст
ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что с возрастом, что бы ни говорили критики, к нему приходит только мудрость, и вновь дал понять, что на покой не собирается.
"Вот, что вам скажу. Кто-то, знаете ли, говорил: "Этот Байден, он стареет". Скажу вам вот что. Угадайте, угадайте… Единственное, что приходит с возрастом - это немного мудрости", - сказал он, выступая перед профсоюзами в городе Филадельфии по случаю отмечаемого в понедельник Дня труда.
Байден в свои 80 лет собирается в 2024 году переизбираться на второй президентский срок.
О проблеме старения политического руководства США вновь активно заговорили на прошлой неделе после того, как 81-летний лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл прилюдно впал в полуминутную прострацию в разгар пресс-конференции.
"Я занимался этим дольше, чем кто-либо, и, угадайте что, продолжу это делать с вашей помощью", - сказал Байден профсоюзным активистам.
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