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СМИ: Байден разочарован возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20 - РИА Новости, 04.09.2023
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07:30 04.09.2023 (обновлено: 09:07 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/bayden-1894002506.html
СМИ: Байден разочарован возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20
СМИ: Байден разочарован возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20 - РИА Новости, 04.09.2023
СМИ: Байден разочарован возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20
Президент США Джо Байден выразил сожаления из-за того, что председатель КНР Си Цзиньпин может не приехать на саммит G20 в Индии, пишет Reuters. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T07:30
2023-09-04T09:07
в мире
китай
индия
сша
си цзиньпин
джо байден
большая двадцатка
саммит g20
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ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил сожаления из-за того, что председатель КНР Си Цзиньпин может не приехать на саммит G20 в Индии, пишет Reuters. &quot;Я разочарован... Но я собираюсь встретиться с ним&quot;, — говорится в материале.В пятницу официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге не предоставил никакой информации относительно того, поедет ли председатель КНР Си Цзиньпин на саммит G20 в Индии. Ранее президент США выразил надежду, что председатель КНР Си Цзиньпин, контакты с которым уже долгое время анонсирует Белый дом, в сентябре лично посетит Нью-Дели для участия в саммите "Группы двадцати". Очередной саммит G20 пройдет с 9 по 11 сентября в столице Индии в очном формате. Россию на форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.
https://ria.ru/20230903/politika-1893958258.html
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в мире, китай, индия, сша, си цзиньпин, джо байден, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Китай, Индия, США, Си Цзиньпин, Джо Байден, Большая двадцатка, Саммит G20
СМИ: Байден разочарован возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20

Байдена разочаровало возможное отсутствие Си Цзиньпина на саммите G20 в Индии

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил сожаления из-за того, что председатель КНР Си Цзиньпин может не приехать на саммит G20 в Индии, пишет Reuters.
«

"Я разочарован... Но я собираюсь встретиться с ним", — говорится в материале.

В пятницу официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге не предоставил никакой информации относительно того, поедет ли председатель КНР Си Цзиньпин на саммит G20 в Индии.
Ранее президент США выразил надежду, что председатель КНР Си Цзиньпин, контакты с которым уже долгое время анонсирует Белый дом, в сентябре лично посетит Нью-Дели для участия в саммите "Группы двадцати".
Очередной саммит G20 пройдет с 9 по 11 сентября в столице Индии в очном формате. Россию на форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.
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