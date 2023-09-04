https://ria.ru/20230904/bayden-1894002506.html
СМИ: Байден разочарован возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20
СМИ: Байден разочарован возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20 - РИА Новости, 04.09.2023
СМИ: Байден разочарован возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20
Президент США Джо Байден выразил сожаления из-за того, что председатель КНР Си Цзиньпин может не приехать на саммит G20 в Индии, пишет Reuters. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T07:30
2023-09-04T07:30
2023-09-04T09:07
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си цзиньпин
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большая двадцатка
саммит g20
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ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил сожаления из-за того, что председатель КНР Си Цзиньпин может не приехать на саммит G20 в Индии, пишет Reuters. "Я разочарован... Но я собираюсь встретиться с ним", — говорится в материале.В пятницу официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге не предоставил никакой информации относительно того, поедет ли председатель КНР Си Цзиньпин на саммит G20 в Индии. Ранее президент США выразил надежду, что председатель КНР Си Цзиньпин, контакты с которым уже долгое время анонсирует Белый дом, в сентябре лично посетит Нью-Дели для участия в саммите "Группы двадцати". Очередной саммит G20 пройдет с 9 по 11 сентября в столице Индии в очном формате. Россию на форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.
https://ria.ru/20230903/politika-1893958258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, индия, сша, си цзиньпин, джо байден, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Китай, Индия, США, Си Цзиньпин, Джо Байден, Большая двадцатка, Саммит G20
СМИ: Байден разочарован возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20
Байдена разочаровало возможное отсутствие Си Цзиньпина на саммите G20 в Индии