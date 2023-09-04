https://ria.ru/20230904/bayden-1894002506.html

СМИ: Байден разочарован возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20

СМИ: Байден разочарован возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20 - РИА Новости, 04.09.2023

СМИ: Байден разочарован возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20

Президент США Джо Байден выразил сожаления из-за того, что председатель КНР Си Цзиньпин может не приехать на саммит G20 в Индии, пишет Reuters. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T07:30

2023-09-04T07:30

2023-09-04T09:07

в мире

китай

индия

сша

си цзиньпин

джо байден

большая двадцатка

саммит g20

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ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил сожаления из-за того, что председатель КНР Си Цзиньпин может не приехать на саммит G20 в Индии, пишет Reuters. "Я разочарован... Но я собираюсь встретиться с ним", — говорится в материале.В пятницу официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге не предоставил никакой информации относительно того, поедет ли председатель КНР Си Цзиньпин на саммит G20 в Индии. Ранее президент США выразил надежду, что председатель КНР Си Цзиньпин, контакты с которым уже долгое время анонсирует Белый дом, в сентябре лично посетит Нью-Дели для участия в саммите "Группы двадцати". Очередной саммит G20 пройдет с 9 по 11 сентября в столице Индии в очном формате. Россию на форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

https://ria.ru/20230903/politika-1893958258.html

китай

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, китай, индия, сша, си цзиньпин, джо байден, большая двадцатка, саммит g20