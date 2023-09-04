https://ria.ru/20230904/bayden-1893951836.html

Байден придумал, как сохранить власть: надо развязать мировую войну

Байден придумал, как сохранить власть: надо развязать мировую войну - РИА Новости, 04.09.2023

Байден придумал, как сохранить власть: надо развязать мировую войну

Вашингтон намерен в следующем году развязать мировую войну ради сохранения у власти Джо Байдена и Демократической партии. Это заявил на днях самый популярный... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T08:00

2023-09-04T08:00

2023-09-04T08:00

аналитика

сша

джо байден

такер карлсон

россия

дональд трамп

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Вашингтон намерен в следующем году развязать мировую войну ради сохранения у власти Джо Байдена и Демократической партии. Это заявил на днях самый популярный американский телеведущий Такер Карлсон. Надо заметить, его слова вызвали немалый резонанс в западных СМИ и особенно в соцсетях, которые Карлсон сделал своей основной платформой после увольнения с телеканала Fox News.В интервью радиоведущему Адаму Каролле он так прокомментировал намерения демократов: "Они не могут проиграть. Они сделают все, чтобы победить. Они не собираются снова заниматься COVID. Я знаю, что все на правом фланге боятся, что они снова прибегнут к COVID и обязательному ношению масок. Но они не собираются этого делать. Они не могут этого сделать... Тогда что они собираются делать? Они намерены объявить войну России! В следующем году будет горячая война между Соединенными Штатами и Россией".Любопытна реакция мейнстримных СМИ на этот страшный прогноз. Журнал The Newsweek, процитировав именно этот пассаж, написал: "Нет никаких доказательств того, что Байден или федеральное правительство действительно планируют ввести обязательное ношение масок". То есть не предсказание ядерной войны между США и Россией журналисты посчитали основным в словах Карлсона.На первый взгляд, сценарий попахивает откровенной конспирологией. Байден, конечно, находится в состоянии деменции, но не настолько же демократы коллективно сошли с ума, чтобы войну использовать в качестве предвыборной технологии. Хотя в истории США такое бывало не раз. Сам Карлсон в этом интервью вспоминает провокацию в Тонкинском заливе, которую США в 1964 году использовали как повод для прямого втягивания в войну во Вьетнаме. Следует напомнить, что этот инцидент Вашингтон выдумал ровно за три месяца до президентских выборов. До этого Линдон Джонсон всерьез опасался проиграть своему республиканскому сопернику, а показав себя "решительным борцом с коммунизмом" бомбардировками Вьетнама, он выиграл выборы с рекордным отрывом.Сейчас Карлсон тоже полагает, что США могут устроить подобие Тонкинского инцидента: "Какие-то ракеты неожиданно упадут на Польшу. "Русские сделали это! Мы атакованы! Мы начинаем войну!" — на мой взгляд, все это легко может произойти".Реакция американской публики в сосцетях на подобный сценарий свидетельствует о том, что широкие массы (во всяком случае, консервативный их сегмент) восприняли эту угрозу более чем серьезно. Одним из самых резонансных твитов последних дней стало предположение популярного в среде "альтернативных правых" комментатора Джека Пособца, который написал: "Они готовы ввязать Америку в войну с Россией только для того, чтобы избавиться от американских мужчин призывного возраста, которые с большей вероятностью поддержат Трампа". На конец этой недели твит набрал более трех миллионов просмотров и получил тысячи репостов.И вот здесь чувствуется, что даже в среде американских противников такого сценария существуют некие иллюзии относительно его реализации. Кто бы им донес, что в случае ядерной войны между США и Россией жертвами будут не только "американские мужчины призывного возраста", — это будет глобальной катастрофой со страшными последствиями не только для Америки, но и для всего мира. Надеждам "отсидеться за лужей", как это бывало в ходе предыдущих мировых войн, на этот раз не суждено сбыться.Но американскую публику продолжают убеждать в том, что ее глобальная война напрямую не коснется, что она будет где-то далеко, а "ослабленная" Россия быстро проиграет. Итальянский профессор Алессандро Орсини указал на днях, что подобная недооценка российского государства уже привела к нынешней войне и совершенно неоправданным ожиданиям Запада. Тут же британская газета The Guardian нацепила на итальянца ярлык "пророссийского" эксперта!И так происходит с каждым, кто, как и Такер Карлсон, пытается призвать к дипломатическому решению конфликта на Украине и указывает на невозможность "победы над Россией". Скажем, стоило недавно довольно известному британскому эксперту Анатолю Ливену, много лет проработавшему в постсоветских странах, заикнуться о наличии тотального консенсуса в российском обществе по поводу исхода специальной военной операции на Украине. И тут же профессор Калифорнийского университета Бранислав Сланчев вешает на Ливена ярлык: "кремлевский пропагандист"! Любая дискуссия на тему исхода украинского конфликта, в которой звучат альтернативные мнения, обычно тем и заканчивается.Такая атмосфера в западном медийном и экспертном сообществе действительно создает серьезные риски авантюрных сценариев, в том числе и тех, которые описывает Такер Карлсон. Американский истеблишмент находится на грани истерики, видя, как все более реальной становится победа Дональда Трампа в 2024 году. Вон даже сын Джорджа Сороса, недавно унаследовавший его империю, объясняет Европе, почему усилия в ближайшее время будут сконцентрированы не на ней, а на недопущении возвращения Трампа в Белый дом.И чем выше будет уровень истерии, тем реальнее будут становиться самые безумные и кровавые сценарии, разрабатываемые политтехнологами Байдена. Именно поэтому очень важно любыми способами доносить до тамошней публики и элиты предупреждения о реальных последствиях новой Тонкинской провокации, которые на этот раз не ограничатся американскими мужчинами призывного возраста. Отсидеться "за лужей" на этот раз не удастся никому.

https://ria.ru/20230820/bayden-1890648489.html

https://ria.ru/20230815/bayden-1890055688.html

https://ria.ru/20230601/rakety-1875380606.html

https://ria.ru/20230722/istoriya-1885608873.html

https://ria.ru/20230819/ssha-1890411385.html

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аналитика, сша, джо байден, такер карлсон, россия, дональд трамп