https://ria.ru/20230904/avtomobili-1894175454.html
Путин поручил доложить о закупках российских автомобилей для чиновников
Путин поручил доложить о закупках российских автомобилей для чиновников - РИА Новости, 04.09.2023
Путин поручил доложить о закупках российских автомобилей для чиновников
Президент России Владимир Путин поручил доложить о мерах по закупкам для чиновников российских высоколокализованных автомобилей, следует из перечня поручений на РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T19:19
2023-09-04T19:19
2023-09-04T22:33
владимир путин
политика
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_0f3bc97f0d2b9180baa4717ee9910040.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить о мерах по закупкам для чиновников российских высоколокализованных автомобилей, следует из перечня поручений на сайте Кремля."Правительству совместно с высшими исполнительными органами субъектов России при участии Управления делами президента России принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей", — говорится в сообщении.Ответственными за выполнение поручения глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина и региональные власти. Срок исполнения — 1 февраля 2024 года. В начале августа Путин заявил, что все чиновники должны пересесть на российские машины. Это, по мнению президента, поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции".
https://ria.ru/20230803/avtovaz-1887989198.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_8f8060d00b8b9c2e9c58cffd22477a25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, михаил мишустин, россия
Владимир Путин, Политика, Михаил Мишустин, Россия
Путин поручил доложить о закупках российских автомобилей для чиновников
Путин поручил принять меры по закупке российских автомобилей для чиновников