https://ria.ru/20230904/avtomobili-1894175454.html

Путин поручил доложить о закупках российских автомобилей для чиновников

Путин поручил доложить о закупках российских автомобилей для чиновников - РИА Новости, 04.09.2023

Путин поручил доложить о закупках российских автомобилей для чиновников

Президент России Владимир Путин поручил доложить о мерах по закупкам для чиновников российских высоколокализованных автомобилей, следует из перечня поручений на РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T19:19

2023-09-04T19:19

2023-09-04T22:33

владимир путин

политика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить о мерах по закупкам для чиновников российских высоколокализованных автомобилей, следует из перечня поручений на сайте Кремля."Правительству совместно с высшими исполнительными органами субъектов России при участии Управления делами президента России принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей", — говорится в сообщении.Ответственными за выполнение поручения глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина и региональные власти. Срок исполнения — 1 февраля 2024 года. В начале августа Путин заявил, что все чиновники должны пересесть на российские машины. Это, по мнению президента, поможет "понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей, другой отечественной продукции".

https://ria.ru/20230803/avtovaz-1887989198.html

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владимир путин, политика, михаил мишустин, россия