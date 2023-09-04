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Бурятия передала семь автомобилей в зону СВО - РИА Новости, 04.09.2023
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09:38 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/avtomobili-1894013362.html
Бурятия передала семь автомобилей в зону СВО
Бурятия передала семь автомобилей в зону СВО - РИА Новости, 04.09.2023
Бурятия передала семь автомобилей в зону СВО
Бурятия за две недели передала семь автомобилей военным в зону специальной военной операции, сообщила пресс-служба регионального министерства спорта и... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T09:38
2023-09-04T09:38
надежные люди
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 4 сен – РИА Новости. Бурятия за две недели передала семь автомобилей военным в зону специальной военной операции, сообщила пресс-служба регионального министерства спорта и молодежной политики. "За прошедшие две недели в столице Республики Бурятия состоялась передача еще семи транспортных средств в зону специальной военной операции", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что свою лепту в дело победы внесли Кабанская центральная районная больница, Республиканская клиническая инфекционная больница и Иволгинский лесхоз и Бурятавтодор. Автомобили распределены между военными частями. По данным пресс-службы, за последние полгода на передовую при поддержке министерства спорта и молодежной политики Бурятии и Молодежного центра направлено 35 автомобилей.
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республика бурятия
Надежные люди, Республика Бурятия
Бурятия передала семь автомобилей в зону СВО

Бурятия за две недели передала семь автомобилей в зону спецоперации

Семь автомобилей передала Бурятия военным в зону СВО
Семь автомобилей передала Бурятия военным в зону СВО
Семь автомобилей передала Бурятия военным в зону СВО
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 4 сен – РИА Новости. Бурятия за две недели передала семь автомобилей военным в зону специальной военной операции, сообщила пресс-служба регионального министерства спорта и молодежной политики.
«
"За прошедшие две недели в столице Республики Бурятия состоялась передача еще семи транспортных средств в зону специальной военной операции", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что свою лепту в дело победы внесли Кабанская центральная районная больница, Республиканская клиническая инфекционная больница и Иволгинский лесхоз и Бурятавтодор. Автомобили распределены между военными частями.
По данным пресс-службы, за последние полгода на передовую при поддержке министерства спорта и молодежной политики Бурятии и Молодежного центра направлено 35 автомобилей.
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