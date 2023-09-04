https://ria.ru/20230904/avto-1894101324.html

В Германии конфискуют авто с российскими номерами, заявили в посольстве

В Германии конфискуют авто с российскими номерами, заявили в посольстве - РИА Новости, 04.09.2023

В Германии конфискуют авто с российскими номерами, заявили в посольстве

Посольство РФ в Берлине продолжает фиксировать случаи изъятия германской таможней личных автомобилей с российскими номерами, сообщается в опубликованном в... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T15:20

2023-09-04T15:20

2023-09-04T15:29

в мире

авто

германия

россия

берлин (город)

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg

БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Берлине продолжает фиксировать случаи изъятия германской таможней личных автомобилей с российскими номерами, сообщается в опубликованном в Telegram комментарии дипмиссии. "Продолжаем фиксировать отдельные случаи изъятия сотрудниками германских таможенных органов у российских граждан принадлежащих им автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации, временно ввезенных в ФРГ для использования в личных целях или транзита", - говорится в комментарии. Отмечается, что предпринятые посольством и консульскими представительствами демарши в МИД ФРГ, на уровне руководства земельных властей, таможенных органов и прокуратуры пока не привели к урегулированию проблемы в правовом поле. Посольство, как и прежде, рекомендует воздерживаться от ввоза в ФРГ транспортных средств с российскими регистрационными номерами. Ранее власти Германии в одном случае вернули владельцу арестованный таможенными органами автомобиль с российскими номерами, а во втором, где было изъято авто гражданина ЕС, - анонсировали возврат. Адвокат Евгений Гейнрих из бюро Lidings в интервью РИА Новости ранее дал юридическую оценку случаям задержания авто с российскими номерами. По его словам, все известные случаи ареста автомобилей произошли вследствие неверного толкования санкционного регламента 833/2014 в редакции октября 2022 года, который гласит, что запрещен импорт некоторых российских товаров на таможенную территорию ЕС.

https://ria.ru/20230901/arest-1893602424.html

https://ria.ru/20230901/germaniya-1893667477.html

германия

россия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, авто, германия, россия, берлин (город), евросоюз