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В Германии конфискуют авто с российскими номерами, заявили в посольстве - РИА Новости, 04.09.2023
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15:20 04.09.2023 (обновлено: 15:29 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/avto-1894101324.html
В Германии конфискуют авто с российскими номерами, заявили в посольстве
В Германии конфискуют авто с российскими номерами, заявили в посольстве - РИА Новости, 04.09.2023
В Германии конфискуют авто с российскими номерами, заявили в посольстве
Посольство РФ в Берлине продолжает фиксировать случаи изъятия германской таможней личных автомобилей с российскими номерами, сообщается в опубликованном в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:20
2023-09-04T15:29
в мире
авто
германия
россия
берлин (город)
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БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Берлине продолжает фиксировать случаи изъятия германской таможней личных автомобилей с российскими номерами, сообщается в опубликованном в Telegram комментарии дипмиссии. "Продолжаем фиксировать отдельные случаи изъятия сотрудниками германских таможенных органов у российских граждан принадлежащих им автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации, временно ввезенных в ФРГ для использования в личных целях или транзита", - говорится в комментарии. Отмечается, что предпринятые посольством и консульскими представительствами демарши в МИД ФРГ, на уровне руководства земельных властей, таможенных органов и прокуратуры пока не привели к урегулированию проблемы в правовом поле. Посольство, как и прежде, рекомендует воздерживаться от ввоза в ФРГ транспортных средств с российскими регистрационными номерами. Ранее власти Германии в одном случае вернули владельцу арестованный таможенными органами автомобиль с российскими номерами, а во втором, где было изъято авто гражданина ЕС, - анонсировали возврат. Адвокат Евгений Гейнрих из бюро Lidings в интервью РИА Новости ранее дал юридическую оценку случаям задержания авто с российскими номерами. По его словам, все известные случаи ареста автомобилей произошли вследствие неверного толкования санкционного регламента 833/2014 в редакции октября 2022 года, который гласит, что запрещен импорт некоторых российских товаров на таможенную территорию ЕС.
https://ria.ru/20230901/arest-1893602424.html
https://ria.ru/20230901/germaniya-1893667477.html
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в мире, авто, германия, россия, берлин (город), евросоюз
В мире, Авто, Германия, Россия, Берлин (город), Евросоюз
В Германии конфискуют авто с российскими номерами, заявили в посольстве

Посольство: в ФРГ продолжаются случаи конфискации авто с российскими номерами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Берлине продолжает фиксировать случаи изъятия германской таможней личных автомобилей с российскими номерами, сообщается в опубликованном в Telegram комментарии дипмиссии.
"Продолжаем фиксировать отдельные случаи изъятия сотрудниками германских таможенных органов у российских граждан принадлежащих им автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации, временно ввезенных в ФРГ для использования в личных целях или транзита", - говорится в комментарии.
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Отмечается, что предпринятые посольством и консульскими представительствами демарши в МИД ФРГ, на уровне руководства земельных властей, таможенных органов и прокуратуры пока не привели к урегулированию проблемы в правовом поле.
Посольство, как и прежде, рекомендует воздерживаться от ввоза в ФРГ транспортных средств с российскими регистрационными номерами.
Ранее власти Германии в одном случае вернули владельцу арестованный таможенными органами автомобиль с российскими номерами, а во втором, где было изъято авто гражданина ЕС, - анонсировали возврат.
Адвокат Евгений Гейнрих из бюро Lidings в интервью РИА Новости ранее дал юридическую оценку случаям задержания авто с российскими номерами. По его словам, все известные случаи ареста автомобилей произошли вследствие неверного толкования санкционного регламента 833/2014 в редакции октября 2022 года, который гласит, что запрещен импорт некоторых российских товаров на таможенную территорию ЕС.
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