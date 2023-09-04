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Число жертв ДТП в Ростовской области увеличилось до шести человек

Число жертв ДТП в Ростовской области увеличилось до шести человек - РИА Новости, 04.09.2023

Число жертв ДТП в Ростовской области увеличилось до шести человек

Число погибших в ДТП на автодороге "Таганрог – Покровское" в Ростовской области увеличилось до шести человек, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:58

2023-09-04T17:58

2023-09-04T17:58

происшествия

ростовская область

неклиновский район

авто

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен – РИА Новости. Число погибших в ДТП на автодороге "Таганрог – Покровское" в Ростовской области увеличилось до шести человек, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. "Сегодня, 4 сентября 2023 года, на трассе в Неклиновском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате происшествия погибли шестеро человек", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе областной Госавтоинспекции сообщали, что, по предварительной информации, мужчина 1961 года рождения за рулем автомобиля "ВАЗ-2110" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Lada Priora под управлением водителя 1968 года рождения. Говорилось о пяти погибших, троих пострадавших доставили в больницы. "Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования. По указанному факту возбуждено уголовное дело. Ход расследования взят прокуратурой на контроль", - сообщает региональное надзорное ведомство.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

ростовская область

неклиновский район

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происшествия, ростовская область, неклиновский район, авто