https://ria.ru/20230904/ataki-1894013122.html
Пушилин рассказал, где украинские войска атакуют более активно
Пушилин рассказал, где украинские войска атакуют более активно - РИА Новости, 04.09.2023
Пушилин рассказал, где украинские войска атакуют более активно
Украинские войска сменили акценты и более активно атакуют к западу от Вербового и к востоку от Урожайного, но все атаки отражаются, позиции удерживаются, заявил РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T09:36
2023-09-04T09:36
2023-09-04T10:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска сменили акценты и более активно атакуют к западу от Вербового и к востоку от Урожайного, но все атаки отражаются, позиции удерживаются, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, южнодонецкое направление остается самым "горячим"."Наиболее активным противник был на направлениях Работино-Вербовое, а также Приютное-Урожайное. Причем противник чуть сменил акценты и наибольшую активность показывал все же к западу от Вербового и к востоку от Урожайного. Для того, чтобы акцентировать свои действия и пройти дальше, к основному рубежу линии обороны, и с учетом ограниченности времени до ухудшения погодных условий, чтобы двигаться в направлении Токмака", - сказал Пушилин.При этом все такие попытки противника отражаются, заверил он."Наши подразделения пресекают данные попытки, делается это в достаточно непростых условиях, но, тем не менее, позиции за последние сутки все удержаны и атаки противника отбиты. Есть попытки, наоборот, улучшения своих позиций", - подчеркнул врио главы ДНР.
https://ria.ru/20230904/spetsoperatsiya-1893996759.html
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал, где украинские войска атакуют более активно
Пушилин: ВСУ активно атакуют к западу от Вербового и к востоку от Урожайного