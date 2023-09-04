https://ria.ru/20230904/ataki-1894013122.html

Пушилин рассказал, где украинские войска атакуют более активно

Пушилин рассказал, где украинские войска атакуют более активно - РИА Новости, 04.09.2023

Пушилин рассказал, где украинские войска атакуют более активно

Украинские войска сменили акценты и более активно атакуют к западу от Вербового и к востоку от Урожайного, но все атаки отражаются, позиции удерживаются, заявил РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T09:36

2023-09-04T09:36

2023-09-04T10:01

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935514_26:0:3082:1719_1920x0_80_0_0_6abd73323f497121539bd8c6f1ac92b1.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Украинские войска сменили акценты и более активно атакуют к западу от Вербового и к востоку от Урожайного, но все атаки отражаются, позиции удерживаются, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, южнодонецкое направление остается самым "горячим"."Наиболее активным противник был на направлениях Работино-Вербовое, а также Приютное-Урожайное. Причем противник чуть сменил акценты и наибольшую активность показывал все же к западу от Вербового и к востоку от Урожайного. Для того, чтобы акцентировать свои действия и пройти дальше, к основному рубежу линии обороны, и с учетом ограниченности времени до ухудшения погодных условий, чтобы двигаться в направлении Токмака", - сказал Пушилин.При этом все такие попытки противника отражаются, заверил он."Наши подразделения пресекают данные попытки, делается это в достаточно непростых условиях, но, тем не менее, позиции за последние сутки все удержаны и атаки противника отбиты. Есть попытки, наоборот, улучшения своих позиций", - подчеркнул врио главы ДНР.

https://ria.ru/20230904/spetsoperatsiya-1893996759.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, донецкая народная республика, денис пушилин