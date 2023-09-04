https://ria.ru/20230904/artemovsk-1894193032.html
О восстановлении Артемовска говорить пока рано, заявил Пушилин
О восстановлении Артемовска говорить пока рано, заявил Пушилин - РИА Новости, 04.09.2023
О восстановлении Артемовска говорить пока рано, заявил Пушилин
О восстановлении Артемовска можно будет говорить только в следующем году, в настоящий момент обстрелы города артиллерией ВСУ не позволяют начать работы даже по... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T21:51
2023-09-04T21:51
2023-09-04T21:56
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
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специальная военная операция на украине
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ХАРЦЫЗСК, 4 сен - РИА Новости. О восстановлении Артемовска можно будет говорить только в следующем году, в настоящий момент обстрелы города артиллерией ВСУ не позволяют начать работы даже по разминированию, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, выступая на пятом региональном этапе конкурса "Лидеры России". "В Артемовске противник делает, исходя из своей концепции символизма, сначала они расписывали какая это несокрушимая крепость, и потеряли его, а теперь они будут хаотично его обстреливать, не позволяя там работу гражданским службам, даже по разминированию. Артемовск поэтому мы откладываем на следующий год, объективно вам говорю, очень много зависит от предварительной проработки, пока она там еще не началась", - сказал врио. По его словам, обстрелы ВСУ мешают начать проектную деятельность. "Как правильно к Артемовску подходить? Мы должны понимать, какие там предприятия будут, как все это будет выглядеть, потом мы должны будем понимать, сколько людей вернется...", - отметил Пушилин
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артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Артемовск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
О восстановлении Артемовска говорить пока рано, заявил Пушилин
Пушилин: о восстановлении Артемовска можно будет говорить в следующем году
ХАРЦЫЗСК, 4 сен - РИА Новости. О восстановлении Артемовска можно будет говорить только в следующем году, в настоящий момент обстрелы города артиллерией ВСУ не позволяют начать работы даже по разминированию, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, выступая на пятом региональном этапе конкурса "Лидеры России".
"В Артемовске противник делает, исходя из своей концепции символизма, сначала они расписывали какая это несокрушимая крепость, и потеряли его, а теперь они будут хаотично его обстреливать, не позволяя там работу гражданским службам, даже по разминированию. Артемовск поэтому мы откладываем на следующий год, объективно вам говорю, очень много зависит от предварительной проработки, пока она там еще не началась", - сказал врио.
Пушилин рассказал о попытках ВСУ занять высоты в окрестностях Артемовска
По его словам, обстрелы ВСУ мешают начать проектную деятельность.
"Как правильно к Артемовску подходить? Мы должны понимать, какие там предприятия будут, как все это будет выглядеть, потом мы должны будем понимать, сколько людей вернется...", - отметил Пушилин