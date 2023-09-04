https://ria.ru/20230904/artemovsk-1894021341.html

Пушилин рассказал о попытках ВСУ занять высоты в окрестностях Артемовска

Пушилин рассказал о попытках ВСУ занять высоты в окрестностях Артемовска - РИА Новости, 04.09.2023

Пушилин рассказал о попытках ВСУ занять высоты в окрестностях Артемовска

Украинские военные продолжают попытки занять высоты в окрестностях Артемовска, также активизировались диверсионно-разведывательные группы, заявил врио главы ДНР РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T10:32

2023-09-04T10:32

2023-09-04T10:32

специальная военная операция на украине

артемовск

клещеевка

денис пушилин

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Украинские военные продолжают попытки занять высоты в окрестностях Артемовска, также активизировались диверсионно-разведывательные группы, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Артемовское направление: те населенные пункты, вблизи которых противник продолжает попытки занять высоты, - это Клещеевка, Андреевка, Берховка", - сказал Пушилин. Кроме того, сообщил он, фиксировалось усиление активности разведывательно-диверсионных групп. "Нашими подразделениями противника удалось угомонить. Противник понес потери и отступил на ранее занятые позиции", - подчеркнул Пушилин. Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года.

https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893891904.html

артемовск

клещеевка

донецкая народная республика

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артемовск, клещеевка, денис пушилин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины