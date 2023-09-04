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Пушилин рассказал о попытках ВСУ занять высоты в окрестностях Артемовска - РИА Новости, 04.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:32 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/artemovsk-1894021341.html
Пушилин рассказал о попытках ВСУ занять высоты в окрестностях Артемовска
Пушилин рассказал о попытках ВСУ занять высоты в окрестностях Артемовска - РИА Новости, 04.09.2023
Пушилин рассказал о попытках ВСУ занять высоты в окрестностях Артемовска
Украинские военные продолжают попытки занять высоты в окрестностях Артемовска, также активизировались диверсионно-разведывательные группы, заявил врио главы ДНР РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T10:32
2023-09-04T10:32
специальная военная операция на украине
артемовск
клещеевка
денис пушилин
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Украинские военные продолжают попытки занять высоты в окрестностях Артемовска, также активизировались диверсионно-разведывательные группы, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Артемовское направление: те населенные пункты, вблизи которых противник продолжает попытки занять высоты, - это Клещеевка, Андреевка, Берховка", - сказал Пушилин. Кроме того, сообщил он, фиксировалось усиление активности разведывательно-диверсионных групп. "Нашими подразделениями противника удалось угомонить. Противник понес потери и отступил на ранее занятые позиции", - подчеркнул Пушилин. Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года.
https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893891904.html
артемовск
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артемовск, клещеевка, денис пушилин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Клещеевка, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о попытках ВСУ занять высоты в окрестностях Артемовска

Пушилин: ВСУ продолжают попытки занять высоты в окрестностях Артемовска

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении
Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
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Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Украинские военные продолжают попытки занять высоты в окрестностях Артемовска, также активизировались диверсионно-разведывательные группы, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Артемовское направление: те населенные пункты, вблизи которых противник продолжает попытки занять высоты, - это Клещеевка, Андреевка, Берховка", - сказал Пушилин.
Кроме того, сообщил он, фиксировалось усиление активности разведывательно-диверсионных групп. "Нашими подразделениями противника удалось угомонить. Противник понес потери и отступил на ранее занятые позиции", - подчеркнул Пушилин.
Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года.
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Вчера, 05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскКлещеевкаДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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