https://ria.ru/20230904/arenda-1893748821.html

Ефимов: аренда участков обойдется крупным инвесторам в один рубль в год

Ефимов: аренда участков обойдется крупным инвесторам в один рубль в год - РИА Новости, 04.09.2023

Ефимов: аренда участков обойдется крупным инвесторам в один рубль в год

За полтора года Москва сдала в аренду более 25 гектаров земли для возведения на них крупных промышленных объектов шести крупным инвесторам по льготной ставке –... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T09:10

2023-09-04T09:10

2023-09-04T09:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

зеленоград

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. За полтора года Москва сдала в аренду более 25 гектаров земли для возведения на них крупных промышленных объектов шести крупным инвесторам по льготной ставке – один рубль в год, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Также он сообщил, что земельные участки под строительство были выделены в ходе осуществления масштабных инвестиционных проектов (МаИП), а на выделенных площадях будут создано производство бетона – как архитектурного, так и газобетонных блоков. Также на "рублевых" участках будут делать кирпич, керамику, изделия из дерева."Инвесторы вложат в реализацию проектов свыше 4,3 миллиарда рублей и создадут более 1,3 тысячи рабочих мест", - отметил Ефимов.По сведениям, приведенным руководителем департамента городского имущества Максимом Гаманом, крупнейший "рублевый" участок имеет площадь 17 гектаров. Он расположен в Зеленограде, а на его территории будет построен инновационный промышленный комплекс на 80 тысяч квадратных метров."Здесь появятся предприятия по выпуску керамических изделий, архитектурного бетона, элементов благоустройства, стеновых панелей, сантехнических модулей для домов", - сообщил Гаман.А сравнительно небольшой участок в Выхино-Жулебино площадью всего 0,3 гектара даст городу 230 рабочих мест. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский."Там возведут производственный комплекс по изготовлению дверей, окон и других изделий из дерева и пластика", - сообщил глава департамента.Земля по льготной ставке выделяется инвесторам в столице с 2016 года. Начиная с марта 2022 года, предприятия, которые быстро смогут наладить важные для Москвы производства, получают землю по цене один рубль в год. При этом такая ставка не может вырасти до окончания действия контрактов.

https://ria.ru/20230901/moskva-1893468150.html

москва

зеленоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, зеленоград