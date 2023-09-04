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Ефимов: аренда участков обойдется крупным инвесторам в один рубль в год - РИА Новости, 04.09.2023
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09:10 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/arenda-1893748821.html
Ефимов: аренда участков обойдется крупным инвесторам в один рубль в год
Ефимов: аренда участков обойдется крупным инвесторам в один рубль в год - РИА Новости, 04.09.2023
Ефимов: аренда участков обойдется крупным инвесторам в один рубль в год
За полтора года Москва сдала в аренду более 25 гектаров земли для возведения на них крупных промышленных объектов шести крупным инвесторам по льготной ставке –... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T09:10
2023-09-04T09:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
зеленоград
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. За полтора года Москва сдала в аренду более 25 гектаров земли для возведения на них крупных промышленных объектов шести крупным инвесторам по льготной ставке – один рубль в год, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Также он сообщил, что земельные участки под строительство были выделены в ходе осуществления масштабных инвестиционных проектов (МаИП), а на выделенных площадях будут создано производство бетона – как архитектурного, так и газобетонных блоков. Также на "рублевых" участках будут делать кирпич, керамику, изделия из дерева."Инвесторы вложат в реализацию проектов свыше 4,3 миллиарда рублей и создадут более 1,3 тысячи рабочих мест", - отметил Ефимов.По сведениям, приведенным руководителем департамента городского имущества Максимом Гаманом, крупнейший "рублевый" участок имеет площадь 17 гектаров. Он расположен в Зеленограде, а на его территории будет построен инновационный промышленный комплекс на 80 тысяч квадратных метров."Здесь появятся предприятия по выпуску керамических изделий, архитектурного бетона, элементов благоустройства, стеновых панелей, сантехнических модулей для домов", - сообщил Гаман.А сравнительно небольшой участок в Выхино-Жулебино площадью всего 0,3 гектара даст городу 230 рабочих мест. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский."Там возведут производственный комплекс по изготовлению дверей, окон и других изделий из дерева и пластика", - сообщил глава департамента.Земля по льготной ставке выделяется инвесторам в столице с 2016 года. Начиная с марта 2022 года, предприятия, которые быстро смогут наладить важные для Москвы производства, получают землю по цене один рубль в год. При этом такая ставка не может вырасти до окончания действия контрактов.
https://ria.ru/20230901/moskva-1893468150.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, зеленоград
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Зеленоград

Ефимов: аренда участков обойдется крупным инвесторам в один рубль в год

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. За полтора года Москва сдала в аренду более 25 гектаров земли для возведения на них крупных промышленных объектов шести крупным инвесторам по льготной ставке – один рубль в год, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Также он сообщил, что земельные участки под строительство были выделены в ходе осуществления масштабных инвестиционных проектов (МаИП), а на выделенных площадях будут создано производство бетона – как архитектурного, так и газобетонных блоков. Также на "рублевых" участках будут делать кирпич, керамику, изделия из дерева.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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"Инвесторы вложат в реализацию проектов свыше 4,3 миллиарда рублей и создадут более 1,3 тысячи рабочих мест", - отметил Ефимов.
По сведениям, приведенным руководителем департамента городского имущества Максимом Гаманом, крупнейший "рублевый" участок имеет площадь 17 гектаров. Он расположен в Зеленограде, а на его территории будет построен инновационный промышленный комплекс на 80 тысяч квадратных метров.
"Здесь появятся предприятия по выпуску керамических изделий, архитектурного бетона, элементов благоустройства, стеновых панелей, сантехнических модулей для домов", - сообщил Гаман.
А сравнительно небольшой участок в Выхино-Жулебино площадью всего 0,3 гектара даст городу 230 рабочих мест. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
"Там возведут производственный комплекс по изготовлению дверей, окон и других изделий из дерева и пластика", - сообщил глава департамента.
Земля по льготной ставке выделяется инвесторам в столице с 2016 года. Начиная с марта 2022 года, предприятия, которые быстро смогут наладить важные для Москвы производства, получают землю по цене один рубль в год. При этом такая ставка не может вырасти до окончания действия контрактов.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийЗеленоград
 
 
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