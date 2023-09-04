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Эрдоган заявил, что обсудил с Путиным строительство второй АЭС в Синопе
Эрдоган заявил, что обсудил с Путиным строительство второй АЭС в Синопе - РИА Новости, 04.09.2023
Эрдоган заявил, что обсудил с Путиным строительство второй АЭС в Синопе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил, что обсудил с российским коллегой... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:20
2023-09-04T17:20
2023-09-04T18:58
турция
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реджеп тайип эрдоган
владимир путин
аэс "аккую"
политика
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СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил, что обсудил с российским коллегой строительство новой АЭС в турецком Синопе. "Работы в "Аккую" (АЭС) идут полным ходом, и сегодня мы обсуждали строительство АЭС в Синопе в качестве второго шага. Турция сделает рывок вперед благодаря предпринятым шагам", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным.
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турция, синоп (провинция), россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, аэс "аккую", политика
Турция, Синоп (провинция), Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, АЭС "Аккую", Политика
Эрдоган заявил, что обсудил с Путиным строительство второй АЭС в Синопе
Эрдоган заявил, что обсудил с Путиным строительство второй АЭС в Синопе