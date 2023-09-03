https://ria.ru/20230903/zakonoproekt-1893931504.html

Госдума разработает законопроект о предупреждении терроризма

Госдума разработает законопроект о предупреждении терроризма - РИА Новости, 03.09.2023

Госдума разработает законопроект о предупреждении терроризма

Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в осеннюю сессию в Думе будет разрабатываться законопроект о... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T14:33

2023-09-03T14:33

2023-09-03T14:33

василий пискарев

госдума рф

россия

безопасность

запорожская аэс

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в осеннюю сессию в Думе будет разрабатываться законопроект о наличии всех необходимых правовых инструментов у российских правоохранителей для предупреждения и ликвидации терроризма. Его слова приводятся в Telegram-канале комитета."Обязательно будем дорабатывать наше законодательство с тем, чтобы у наших правоохранительных органов и спецслужб были все правовые инструменты, необходимые для предупреждения и ликвидации террористических проявлений на территории нашей страны", - сказал Пискарев. Он отметил, что осенью в Думе продолжится работа над противодействием терроризму, экстремизму и вмешательству во внутренние дела РФ. В день солидарности в борьбе с терроризмом парламентарий сообщил, что Россия имеет большой опыт по борьбе с терроризмом, она должна достичь всех поставленных целей на Украине и предотвратить последствия, опасные для населения страны. "Остановить разгул террора, источником которого стала зараженная нацизмом Украина, может только выполнение всех задач специальной военной операции. Поэтому демилитаризация и денацификация Украины — это прежде всего борьба с терроризмом, когда в заложниках оказалось всё население страны", - написал Пискарев. Он упомянул подрыв плотины Каховской ГЭС и ситуацию на Запорожской АЭС, которые принесли большие потери мирного населения. "Свою идеологию и террористические устремления украинский режим сегодня активно пытается импортировать на нашу территорию, воздействовать на сознание наших граждан и вербовать для осуществления терактов людей, склонных к внушению, даже пенсионеров и школьников", - пояснил Пискарев. Он заключил, что сегодня важно провести адресную профилактическую и разъяснительную работу и распространить наши ценности на молодёжь.

https://ria.ru/20230524/terrorizm-1873827467.html

https://ria.ru/20230903/borba_s_terrorizmom-1893605359.html

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василий пискарев, госдума рф, россия, безопасность, запорожская аэс