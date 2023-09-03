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Госдума разработает законопроект о предупреждении терроризма - РИА Новости, 03.09.2023
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14:33 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/zakonoproekt-1893931504.html
Госдума разработает законопроект о предупреждении терроризма
Госдума разработает законопроект о предупреждении терроризма - РИА Новости, 03.09.2023
Госдума разработает законопроект о предупреждении терроризма
Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в осеннюю сессию в Думе будет разрабатываться законопроект о... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T14:33
2023-09-03T14:33
василий пискарев
госдума рф
россия
безопасность
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в осеннюю сессию в Думе будет разрабатываться законопроект о наличии всех необходимых правовых инструментов у российских правоохранителей для предупреждения и ликвидации терроризма. Его слова приводятся в Telegram-канале комитета."Обязательно будем дорабатывать наше законодательство с тем, чтобы у наших правоохранительных органов и спецслужб были все правовые инструменты, необходимые для предупреждения и ликвидации террористических проявлений на территории нашей страны", - сказал Пискарев. Он отметил, что осенью в Думе продолжится работа над противодействием терроризму, экстремизму и вмешательству во внутренние дела РФ. В день солидарности в борьбе с терроризмом парламентарий сообщил, что Россия имеет большой опыт по борьбе с терроризмом, она должна достичь всех поставленных целей на Украине и предотвратить последствия, опасные для населения страны. "Остановить разгул террора, источником которого стала зараженная нацизмом Украина, может только выполнение всех задач специальной военной операции. Поэтому демилитаризация и денацификация Украины — это прежде всего борьба с терроризмом, когда в заложниках оказалось всё население страны", - написал Пискарев. Он упомянул подрыв плотины Каховской ГЭС и ситуацию на Запорожской АЭС, которые принесли большие потери мирного населения. "Свою идеологию и террористические устремления украинский режим сегодня активно пытается импортировать на нашу территорию, воздействовать на сознание наших граждан и вербовать для осуществления терактов людей, склонных к внушению, даже пенсионеров и школьников", - пояснил Пискарев. Он заключил, что сегодня важно провести адресную профилактическую и разъяснительную работу и распространить наши ценности на молодёжь.
https://ria.ru/20230524/terrorizm-1873827467.html
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василий пискарев, госдума рф, россия, безопасность, запорожская аэс
Василий Пискарев, Госдума РФ, Россия, Безопасность, Запорожская АЭС
Госдума разработает законопроект о предупреждении терроризма

Пискарев: Госдума осенью разработает законопроект о предупреждении терроризма

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в осеннюю сессию в Думе будет разрабатываться законопроект о наличии всех необходимых правовых инструментов у российских правоохранителей для предупреждения и ликвидации терроризма. Его слова приводятся в Telegram-канале комитета.
«
"Обязательно будем дорабатывать наше законодательство с тем, чтобы у наших правоохранительных органов и спецслужб были все правовые инструменты, необходимые для предупреждения и ликвидации террористических проявлений на территории нашей страны", - сказал Пискарев.
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Он отметил, что осенью в Думе продолжится работа над противодействием терроризму, экстремизму и вмешательству во внутренние дела РФ.
В день солидарности в борьбе с терроризмом парламентарий сообщил, что Россия имеет большой опыт по борьбе с терроризмом, она должна достичь всех поставленных целей на Украине и предотвратить последствия, опасные для населения страны.
«
"Остановить разгул террора, источником которого стала зараженная нацизмом Украина, может только выполнение всех задач специальной военной операции. Поэтому демилитаризация и денацификация Украины — это прежде всего борьба с терроризмом, когда в заложниках оказалось всё население страны", - написал Пискарев.
Он упомянул подрыв плотины Каховской ГЭС и ситуацию на Запорожской АЭС, которые принесли большие потери мирного населения.
«
"Свою идеологию и террористические устремления украинский режим сегодня активно пытается импортировать на нашу территорию, воздействовать на сознание наших граждан и вербовать для осуществления терактов людей, склонных к внушению, даже пенсионеров и школьников", - пояснил Пискарев.
Он заключил, что сегодня важно провести адресную профилактическую и разъяснительную работу и распространить наши ценности на молодёжь.
Учащиеся кадетского корпуса на площади перед театральным центром на Дубровке в Москве в День солидарности в борьбе с терроризмом. - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
День солидарности в борьбе с терроризмом
Вчера, 02:33
 
Василий ПискаревГосдума РФРоссияБезопасностьЗапорожская АЭС
 
 
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