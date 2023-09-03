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Явка на выборах в Херсонскую облдуму составила 37,66 процента
Явка на выборах в Херсонскую облдуму составила 37,66 процента - РИА Новости, 03.09.2023
Явка на выборах в Херсонскую облдуму составила 37,66 процента
Явка избирателей на второй день досрочного голосования в местные советы в совокупности с явкой на экстерриториальных участках на выборах в Херсонскую областную... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T20:48
2023-09-03T20:48
2023-09-03T20:52
херсонская область
россия
донецкая народная республика
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ГЕНИЧЕСК, 3 сен - РИА Новости. Явка избирателей на второй день досрочного голосования в местные советы в совокупности с явкой на экстерриториальных участках на выборах в Херсонскую областную думу составила 37,66%, сообщила в субботу на брифинге председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова. "О желании наших избирателей прийти на участки и отдать свой голос за депутатов в Херсонскую областную думу и в местные советы свидетельствует явка, которая на данный момент составляет 37,66 процентов", - сказала Захарова. Она напомнила, что данная цифра включает в себя явку на экстерриториальных участках, а также на участках досрочного голосования на территории Херсонской области. Голосование на 329 экстерриториальных участках в 81 регионе РФ продолжится в понедельник 4 сентября. "Голосование проходило сегодня в штатном режиме, без происшествий", - отметила Захарова. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230902/golosovanie-1893821890.html
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херсонская область , россия, донецкая народная республика, госдума рф
Херсонская область , Россия, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ
Явка на выборах в Херсонскую облдуму составила 37,66 процента
Явка во 2-й день голосования на выборах в Херсонскую облдуму составила 37,66 %
ГЕНИЧЕСК, 3 сен - РИА Новости.
Явка избирателей на второй день досрочного голосования в местные советы в совокупности с явкой на экстерриториальных участках на выборах в Херсонскую областную думу составила 37,66%, сообщила в субботу на брифинге председатель
избиркома Херсонской области Марина Захарова.
"О желании наших избирателей прийти на участки и отдать свой голос за депутатов в Херсонскую областную думу и в местные советы свидетельствует явка, которая на данный момент составляет 37,66 процентов", - сказала Захарова.
Она напомнила, что данная цифра включает в себя явку на экстерриториальных участках, а также на участках досрочного голосования на территории Херсонской области. Голосование на 329 экстерриториальных участках в 81 регионе РФ продолжится в понедельник 4 сентября.
"Голосование проходило сегодня в штатном режиме, без происшествий", - отметила Захарова.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
В Мариуполе продолжается голосование на досрочных выборах