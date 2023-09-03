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Явка за четыре дня выборов в Запорожской области составила 18,47 процента - РИА Новости, 03.09.2023
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20:39 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/yavka-1893973867.html
Явка за четыре дня выборов в Запорожской области составила 18,47 процента
Явка за четыре дня выборов в Запорожской области составила 18,47 процента - РИА Новости, 03.09.2023
Явка за четыре дня выборов в Запорожской области составила 18,47 процента
Явка на выборах в законодательное собрание Запорожской области на четвертый день досрочного голосования составила 18,47%, с учетом явки на экстерриториальных... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T20:39
2023-09-03T20:39
жкх
запорожская область
россия
донецкая народная республика
госдума рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Явка на выборах в законодательное собрание Запорожской области на четвертый день досрочного голосования составила 18,47%, с учетом явки на экстерриториальных участках, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко. "На сегодняшний день, к этому времени, явка в Запорожской области, с учетом экстерриториальных участков, составляет 18, 47 процента", - сообщила журналистам председатель избиркома Запорожской области. Досрочное голосование стартовало 31 августа в 8 утра. На территории Запорожской области его проводит 61 участковая избирательная комиссия. На территории Российской Федерации, вне пределов Запорожской области, заработали 329 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах в законодательное собрание Запорожской области. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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запорожская область
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жкх, запорожская область, россия, донецкая народная республика, госдума рф
ЖКХ, Запорожская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ
Явка за четыре дня выборов в Запорожской области составила 18,47 процента

Избирком: явка за четыре дня выборов в Запорожской области составила 18,47%

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкИзбиратель во время досрочного голосования
Избиратель во время досрочного голосования - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Избиратель во время досрочного голосования. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Явка на выборах в законодательное собрание Запорожской области на четвертый день досрочного голосования составила 18,47%, с учетом явки на экстерриториальных участках, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.
"На сегодняшний день, к этому времени, явка в Запорожской области, с учетом экстерриториальных участков, составляет 18, 47 процента", - сообщила журналистам председатель избиркома Запорожской области.
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В Мариуполе продолжается голосование на досрочных выборах
2 сентября, 12:28
Досрочное голосование стартовало 31 августа в 8 утра. На территории Запорожской области его проводит 61 участковая избирательная комиссия.
На территории Российской Федерации, вне пределов Запорожской области, заработали 329 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах в законодательное собрание Запорожской области.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
 
ЖКХЗапорожская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФ
 
 
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