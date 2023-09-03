https://ria.ru/20230903/yavka-1893973867.html

Явка за четыре дня выборов в Запорожской области составила 18,47 процента

Явка за четыре дня выборов в Запорожской области составила 18,47 процента - РИА Новости, 03.09.2023

Явка за четыре дня выборов в Запорожской области составила 18,47 процента

Явка на выборах в законодательное собрание Запорожской области на четвертый день досрочного голосования составила 18,47%, с учетом явки на экстерриториальных... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T20:39

2023-09-03T20:39

2023-09-03T20:39

жкх

запорожская область

россия

донецкая народная республика

госдума рф

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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Явка на выборах в законодательное собрание Запорожской области на четвертый день досрочного голосования составила 18,47%, с учетом явки на экстерриториальных участках, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко. "На сегодняшний день, к этому времени, явка в Запорожской области, с учетом экстерриториальных участков, составляет 18, 47 процента", - сообщила журналистам председатель избиркома Запорожской области. Досрочное голосование стартовало 31 августа в 8 утра. На территории Запорожской области его проводит 61 участковая избирательная комиссия. На территории Российской Федерации, вне пределов Запорожской области, заработали 329 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах в законодательное собрание Запорожской области. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230902/golosovanie-1893821890.html

запорожская область

россия

донецкая народная республика

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жкх, запорожская область, россия, донецкая народная республика, госдума рф