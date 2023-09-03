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Япония все активнее оказывает помощь киевскому режиму, заявил Медведев - РИА Новости, 03.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:45 03.09.2023 (обновлено: 09:09 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/yaponiya-1893898902.html
Япония все активнее оказывает помощь киевскому режиму, заявил Медведев
Япония все активнее оказывает помощь киевскому режиму, заявил Медведев - РИА Новости, 03.09.2023
Япония все активнее оказывает помощь киевскому режиму, заявил Медведев
Япония все активнее оказывает помощь киевскому режиму и втягивается в военную конфронтацию, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время поездки... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T08:45
2023-09-03T09:09
специальная военная операция на украине
япония
украина
в мире
дмитрий медведев
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Япония все активнее оказывает помощь киевскому режиму и втягивается в военную конфронтацию, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время поездки на Сахалин. Видео было опубликовано в его Telegram-канале с подписью "78 лет Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны".&quot;Наша страна продолжает сражаться с нацизмом, который поднял свою голову теперь на Украине, как это ни печально и прискорбно звучит, причем при поддержке западных кураторов, которые в те годы - годы Великой Отечественной войны - были нашими союзниками. Плохо и то, что рядом расположенная Япония все активнее оказывает помощь киевскому режиму, втягивается в военную конфронтацию&quot;, - сказал Медведев.Медведев отметил, что выступает на эту тему специально на Сахалине, чтобы его услышали в Японии."Специально говорю об этом здесь, на сахалинской земле, чтобы нас услышали еще раз те, кто самым внимательным образом оценивают перемещения руководства РФ по территории нашей страны и пытаются высказывать всякие озабоченности, говорить о чувствах населения и так далее. Нас волнуют только чувства нашего населения, и они должны об этом помнить", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20230712/snaryazhenie-1883712633.html
https://ria.ru/20230818/bayden-1890952042.html
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япония, украина, в мире, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Япония, Украина, В мире, Дмитрий Медведев
Япония все активнее оказывает помощь киевскому режиму, заявил Медведев

Медведев: Япония активно оказывает помощь Украине и втягивается в конфронтацию

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Япония все активнее оказывает помощь киевскому режиму и втягивается в военную конфронтацию, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время поездки на Сахалин. Видео было опубликовано в его Telegram-канале с подписью "78 лет Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны".
«

"Наша страна продолжает сражаться с нацизмом, который поднял свою голову теперь на Украине, как это ни печально и прискорбно звучит, причем при поддержке западных кураторов, которые в те годы - годы Великой Отечественной войны - были нашими союзниками. Плохо и то, что рядом расположенная Япония все активнее оказывает помощь киевскому режиму, втягивается в военную конфронтацию", - сказал Медведев.

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Медведев отметил, что выступает на эту тему специально на Сахалине, чтобы его услышали в Японии.
«
"Специально говорю об этом здесь, на сахалинской земле, чтобы нас услышали еще раз те, кто самым внимательным образом оценивают перемещения руководства РФ по территории нашей страны и пытаются высказывать всякие озабоченности, говорить о чувствах населения и так далее. Нас волнуют только чувства нашего населения, и они должны об этом помнить", - сказал Медведев.
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Специальная военная операция на УкраинеЯпонияУкраинаВ миреДмитрий Медведев
 
 
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