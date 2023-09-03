https://ria.ru/20230903/yaponiya-1893898902.html

Япония все активнее оказывает помощь киевскому режиму, заявил Медведев

Япония все активнее оказывает помощь киевскому режиму, заявил Медведев - РИА Новости, 03.09.2023

Япония все активнее оказывает помощь киевскому режиму, заявил Медведев

Япония все активнее оказывает помощь киевскому режиму и втягивается в военную конфронтацию, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время поездки... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T08:45

2023-09-03T08:45

2023-09-03T09:09

специальная военная операция на украине

япония

украина

в мире

дмитрий медведев

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Япония все активнее оказывает помощь киевскому режиму и втягивается в военную конфронтацию, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время поездки на Сахалин. Видео было опубликовано в его Telegram-канале с подписью "78 лет Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны"."Наша страна продолжает сражаться с нацизмом, который поднял свою голову теперь на Украине, как это ни печально и прискорбно звучит, причем при поддержке западных кураторов, которые в те годы - годы Великой Отечественной войны - были нашими союзниками. Плохо и то, что рядом расположенная Япония все активнее оказывает помощь киевскому режиму, втягивается в военную конфронтацию", - сказал Медведев.Медведев отметил, что выступает на эту тему специально на Сахалине, чтобы его услышали в Японии."Специально говорю об этом здесь, на сахалинской земле, чтобы нас услышали еще раз те, кто самым внимательным образом оценивают перемещения руководства РФ по территории нашей страны и пытаются высказывать всякие озабоченности, говорить о чувствах населения и так далее. Нас волнуют только чувства нашего населения, и они должны об этом помнить", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20230712/snaryazhenie-1883712633.html

https://ria.ru/20230818/bayden-1890952042.html

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япония, украина, в мире, дмитрий медведев