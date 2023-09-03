https://ria.ru/20230903/vzryv-1893975876.html

При взрыве гранаты в доме под Ярославлем пострадал священник

При взрыве гранаты в доме под Ярославлем пострадал священник - РИА Новости, 03.09.2023

При взрыве гранаты в доме под Ярославлем пострадал священник

Священнослужитель пострадал при взрыве гранаты в частном доме в Ярославской области, ему удалось выхватить гранату у виновника происшествия и отбросить ее в... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T20:57

2023-09-03T20:57

2023-09-03T20:57

религия

происшествия

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Священнослужитель пострадал при взрыве гранаты в частном доме в Ярославской области, ему удалось выхватить гранату у виновника происшествия и отбросить ее в сторону, что помогло избежать более серьезных травм у присутствующих, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Переславской епархии отец Сергий (Савенков). В воскресенье УМВД и СУСК по Ярославской области сообщали, что накануне вечером в частном доме в деревне Никульское Большесельского района 47-летний мужчина на почве бытового конфликта "привел в действие неустановленное устройство с поражающими свойствами", в больницу попали двое мужчин и женщина. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом. По данным минздрава региона, двое мужчин госпитализированы в больницу имени Соловьева с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести, женщину направили на амбулаторное лечение. Источники в силовых структурах региона поясняли РИА Новости, что виновник ЧП - сотрудник ФСИН, но не из Ярославской области. Отмечалось, что мужчина находится в процессе развода, но, как уточнил источник, пока рано говорить, что мотивом стала ревность. В вечер трагедии жена подозреваемого находилась в том же доме, но незадолго до взрыва вышла, поэтому не пострадала. Отец Сергий рассказал РИА Новости, что в числе пострадавших оказался настоятель Крестовоздвиженского храма в селе Шельшедом Большесельского района Дмитрий Туляков и глава Вареговского сельского поселения Федор Новиков. Новиков также подтвердил РИА Новости, что был на месте происшествия. "В доме проходило застолье, по какому поводу – не знаю. Там было много людей. В какой-то момент пришел человек, у которого был конфликт с одним из участников этого застолья. Он ни к главе, ни к отцу Дмитрию никакого отношения не имеет. Он стал угрожать, выяснять отношения, насколько мы понимаем, у него конфликт из-за того, что от него ушла жена", - рассказал собеседник агентства. По его словам, мужчина достал гранату и выдернул чеку. "Отцу Дмитрию удалось ее выхватить, он забросил ее за диван, и она взорвалась. Отца Дмитрия немного посекло, он в больнице, служить, естественно, пока что не может, но с ним все в порядке относительно, он в сознании, и повреждения у него не очень большие", - рассказал отец Сергий, отметив, что, вероятно, поступок священнослужителя помог избежать более серьезных последствий для присутствующих.

https://ria.ru/20230901/vzryv-1893717922.html

ярославль

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происшествия, ярославль