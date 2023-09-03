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В Ярославской области в доме прогремел взрыв
В Ярославской области в доме прогремел взрыв - РИА Новости, 03.09.2023
В Ярославской области в доме прогремел взрыв
Мужчину задержали в Ярославской области за то, что он устроил взрыв в доме, в результате чего пострадали три человека, сообщают СУСК и УМВД по региону в... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T15:37
2023-09-03T15:37
2023-09-03T16:53
происшествия
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Мужчину задержали в Ярославской области за то, что он устроил взрыв в доме, в результате чего пострадали три человека, сообщают СУСК и УМВД по региону в Telegram-канале. "Вечером 2 сентября в дежурную часть отделения полиции "Большесельское" поступило сообщение о том, что в одном из домов в деревне Никульское произошел взрыв, в результате которого пострадало несколько человек", - говорится в сообщении УМВД. Полицейские установили, что в ходе бытового конфликта мужчина, "находясь в частном доме, привёл в действие неустановленное устройство и скрылся с места происшествия". Полицейские ввели план "Перехват", в ходе которого задержали мужчину 1975 года рождения. "В результате происшествия пострадали двое мужчин и женщина. Все пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение", - информирует полиция. СУСК России по Ярославской области сообщает, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пункта "е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом). Отмечается, что в ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. Следственные органы отмечают, что причиной взрыва стало "неустановленное устройство с поражающими свойствами". Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что виновник происшествия - сотрудник ФСИН, но не из Ярославской области. По данным ещё одного источника, мужчина находился в процессе развода. В вечер трагедии его жена находилась в том же доме - всего, помимо виновника, было четыре человека - но незадолго до взрыва она вышла, поэтому не пострадала.
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происшествия, ярославская область
Происшествия, Ярославская область
В Ярославской области в доме прогремел взрыв
В ярославской деревне Никульское мужчина устроил взрыв в доме
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сен - РИА Новости.
Мужчину задержали в Ярославской области за то, что он устроил взрыв в доме, в результате чего пострадали три человека, сообщают СУСК и УМВД по региону в Telegram-канале
.
«
"Вечером 2 сентября в дежурную часть отделения полиции "Большесельское" поступило сообщение о том, что в одном из домов в деревне Никульское произошел взрыв, в результате которого пострадало несколько человек", - говорится в сообщении УМВД.
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Полицейские установили, что в ходе бытового конфликта мужчина, "находясь в частном доме, привёл в действие неустановленное устройство и скрылся с места происшествия". Полицейские ввели план "Перехват", в ходе которого задержали мужчину 1975 года рождения.
«
"В результате происшествия пострадали двое мужчин и женщина. Все пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение", - информирует полиция.
СУСК России по Ярославской области сообщает, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пункта "е" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом). Отмечается, что в ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение.
Следственные органы отмечают, что причиной взрыва стало "неустановленное устройство с поражающими свойствами".
Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что виновник происшествия - сотрудник ФСИН, но не из Ярославской области. По данным ещё одного источника, мужчина находился в процессе развода. В вечер трагедии его жена находилась в том же доме - всего, помимо виновника, было четыре человека - но незадолго до взрыва она вышла, поэтому не пострадала.
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