https://ria.ru/20230903/vstuplenie-1893890383.html
На Западе развеяли "надуманные" планы по вступлению Украины в НАТО
На Западе развеяли "надуманные" планы по вступлению Украины в НАТО - РИА Новости, 03.09.2023
На Западе развеяли "надуманные" планы по вступлению Украины в НАТО
План по вступлению Украины в НАТО взамен на российские территории не имеет никаких оснований на реализацию. Таким мнением с норвежским изданием NRK поделился... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T03:35
2023-09-03T03:35
2023-09-03T03:35
в мире
украина
россия
норвегия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883724155_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_4ac92d796a2ded8a521d353a17160267.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. План по вступлению Украины в НАТО взамен на российские территории не имеет никаких оснований на реализацию. Таким мнением с норвежским изданием NRK поделился исследователь Школы ВВС Норвегии Ларс Педер Хага."Этот вариант в обозримом будущем кажется надуманным. <...> В то же время не исключено, что конфликт закончится соглашением о прекращении огня, по которому занятые территории останутся за Россией. Отвоевать их обратно будет очень непросто", — высказался эксперт.Он пояснил, что план по сдаче территорий в обмен на членство в альянсе практически невозможен, так как требует соглашения не только России и Украины, но и 30 членов НАТО.В августе газета Verdens Gang сообщила, что глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен не исключает, что Украина может стать членом альянса в обмен на уступку части территории в пользу России. Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта уже ведется, а вопрос передачи территорий уже поднимался. Позже он охарактеризовал свое заявление как ошибочное.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893804903.html
украина
россия
норвегия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883724155_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_ffcdcca889bb503c210e7299e523cb4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, норвегия, нато
В мире, Украина, Россия, Норвегия, НАТО
На Западе развеяли "надуманные" планы по вступлению Украины в НАТО
Норвежский эксперт Хага назвал планы по вступлению Украины в НАТО надуманными