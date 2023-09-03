https://ria.ru/20230903/vstuplenie-1893890383.html

На Западе развеяли "надуманные" планы по вступлению Украины в НАТО

На Западе развеяли "надуманные" планы по вступлению Украины в НАТО - РИА Новости, 03.09.2023

На Западе развеяли "надуманные" планы по вступлению Украины в НАТО

План по вступлению Украины в НАТО взамен на российские территории не имеет никаких оснований на реализацию. Таким мнением с норвежским изданием NRK поделился... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T03:35

2023-09-03T03:35

2023-09-03T03:35

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. План по вступлению Украины в НАТО взамен на российские территории не имеет никаких оснований на реализацию. Таким мнением с норвежским изданием NRK поделился исследователь Школы ВВС Норвегии Ларс Педер Хага."Этот вариант в обозримом будущем кажется надуманным. <...> В то же время не исключено, что конфликт закончится соглашением о прекращении огня, по которому занятые территории останутся за Россией. Отвоевать их обратно будет очень непросто", — высказался эксперт.Он пояснил, что план по сдаче территорий в обмен на членство в альянсе практически невозможен, так как требует соглашения не только России и Украины, но и 30 членов НАТО.В августе газета Verdens Gang сообщила, что глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен не исключает, что Украина может стать членом альянса в обмен на уступку части территории в пользу России. Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта уже ведется, а вопрос передачи территорий уже поднимался. Позже он охарактеризовал свое заявление как ошибочное.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893804903.html

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в мире, украина, россия, норвегия, нато