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На Западе развеяли "надуманные" планы по вступлению Украины в НАТО - РИА Новости, 03.09.2023
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03:35 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/vstuplenie-1893890383.html
На Западе развеяли "надуманные" планы по вступлению Украины в НАТО
На Западе развеяли "надуманные" планы по вступлению Украины в НАТО - РИА Новости, 03.09.2023
На Западе развеяли "надуманные" планы по вступлению Украины в НАТО
План по вступлению Украины в НАТО взамен на российские территории не имеет никаких оснований на реализацию. Таким мнением с норвежским изданием NRK поделился... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T03:35
2023-09-03T03:35
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. План по вступлению Украины в НАТО взамен на российские территории не имеет никаких оснований на реализацию. Таким мнением с норвежским изданием NRK поделился исследователь Школы ВВС Норвегии Ларс Педер Хага."Этот вариант в обозримом будущем кажется надуманным. &lt;...&gt; В то же время не исключено, что конфликт закончится соглашением о прекращении огня, по которому занятые территории останутся за Россией. Отвоевать их обратно будет очень непросто", — высказался эксперт.Он пояснил, что план по сдаче территорий в обмен на членство в альянсе практически невозможен, так как требует соглашения не только России и Украины, но и 30 членов НАТО.В августе газета Verdens Gang сообщила, что глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен не исключает, что Украина может стать членом альянса в обмен на уступку части территории в пользу России. Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта уже ведется, а вопрос передачи территорий уже поднимался. Позже он охарактеризовал свое заявление как ошибочное.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, россия, норвегия, нато
В мире, Украина, Россия, Норвегия, НАТО
На Западе развеяли "надуманные" планы по вступлению Украины в НАТО

Норвежский эксперт Хага назвал планы по вступлению Украины в НАТО надуманными

© AP Photo / Paul EllisФлаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© AP Photo / Paul Ellis
Флаг Украины во время саммита НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. План по вступлению Украины в НАТО взамен на российские территории не имеет никаких оснований на реализацию. Таким мнением с норвежским изданием NRK поделился исследователь Школы ВВС Норвегии Ларс Педер Хага.
«
"Этот вариант в обозримом будущем кажется надуманным. <...> В то же время не исключено, что конфликт закончится соглашением о прекращении огня, по которому занятые территории останутся за Россией. Отвоевать их обратно будет очень непросто", — высказался эксперт.
Он пояснил, что план по сдаче территорий в обмен на членство в альянсе практически невозможен, так как требует соглашения не только России и Украины, но и 30 членов НАТО.
В августе газета Verdens Gang сообщила, что глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен не исключает, что Украина может стать членом альянса в обмен на уступку части территории в пользу России. Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта уже ведется, а вопрос передачи территорий уже поднимался. Позже он охарактеризовал свое заявление как ошибочное.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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