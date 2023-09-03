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Экс-глава минобороны Британии срывал покупку вертолетов из США, пишут СМИ - РИА Новости, 03.09.2023
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04:13 03.09.2023 (обновлено: 04:25 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/vertolety-1893890956.html
Экс-глава минобороны Британии срывал покупку вертолетов из США, пишут СМИ
Экс-глава минобороны Британии срывал покупку вертолетов из США, пишут СМИ - РИА Новости, 03.09.2023
Экс-глава минобороны Британии срывал покупку вертолетов из США, пишут СМИ
Бывший глава минобороны Британии Бен Уоллес незадолго до ухода со своего поста пытался сорвать контракт на поставки вертолетов Chinook из США, сообщает газета... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T04:13
2023-09-03T04:25
в мире
сша
великобритания
бен уоллес
нато
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Бывший глава минобороны Британии Бен Уоллес незадолго до ухода со своего поста пытался сорвать контракт на поставки вертолетов Chinook из США, сообщает газета Times со ссылкой на неназванные источники. Согласно Times, контракт предполагал приобретение 14 вертолетов увеличенной дальности полета Chinook H-47 производства американской компании Boeing. Первый из них должны были поставить в Великобританию к 2026 году. "В последние недели... в ходе внутренних обсуждений Уоллес предложил отменить контракт на покупку в рамках программы сокращения расходов... минобороны Британии. В письме от 10 августа, направленном министру обороны США Ллойду Остину, Уоллес... ясно дал понять, что рассматривает возможность расторжения сделки", — отмечает газета со ссылкой на неназванных британских чиновников. Как рассказали газете неназванные источники, Уоллес пытался добиться отмены контракта на вертолеты не только из-за их стоимости - ранее он выражал недовольство тем, что США не поддержали его кандидатуру на пост генсека НАТО. &quot;Похоже, он (Бен Уоллес. — Прим. ред.) пытался разозлить американцев. Именно так некоторые расценили это (отмену контракта. — Прим. ред.)&quot;, — отмечает газета, ссылаясь на неназванных чиновников.Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес направил премьер-министру Риши Сунаку прошение об отставке после четырех лет пребывания на посту. На его должность был назначен глава минэнерго Грант Шаппс. Вертолет Chinook (CH-47) в основном используется для перевозки войск и оборудования, но у него также имеется два пулемета M134 калибра 7,62 мм и один пулемет M60D того же калибра.
https://ria.ru/20230831/otstavka-1893402516.html
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в мире, сша, великобритания, бен уоллес, нато
В мире, США, Великобритания, Бен Уоллес, НАТО
Экс-глава минобороны Британии срывал покупку вертолетов из США, пишут СМИ

Times: экс-глава минобороны Британии пытался сорвать покупку вертолетов из США

© AP Photo / Hannibal HanschkeЭкс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес
Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© AP Photo / Hannibal Hanschke
Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Бывший глава минобороны Британии Бен Уоллес незадолго до ухода со своего поста пытался сорвать контракт на поставки вертолетов Chinook из США, сообщает газета Times со ссылкой на неназванные источники.
Согласно Times, контракт предполагал приобретение 14 вертолетов увеличенной дальности полета Chinook H-47 производства американской компании Boeing. Первый из них должны были поставить в Великобританию к 2026 году.
Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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"В последние недели... в ходе внутренних обсуждений Уоллес предложил отменить контракт на покупку в рамках программы сокращения расходов... минобороны Британии. В письме от 10 августа, направленном министру обороны США Ллойду Остину, Уоллес... ясно дал понять, что рассматривает возможность расторжения сделки", — отмечает газета со ссылкой на неназванных британских чиновников.
Как рассказали газете неназванные источники, Уоллес пытался добиться отмены контракта на вертолеты не только из-за их стоимости - ранее он выражал недовольство тем, что США не поддержали его кандидатуру на пост генсека НАТО.
«

"Похоже, он (Бен Уоллес. — Прим. ред.) пытался разозлить американцев. Именно так некоторые расценили это (отмену контракта. — Прим. ред.)", — отмечает газета, ссылаясь на неназванных чиновников.

Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес направил премьер-министру Риши Сунаку прошение об отставке после четырех лет пребывания на посту. На его должность был назначен глава минэнерго Грант Шаппс.
Вертолет Chinook (CH-47) в основном используется для перевозки войск и оборудования, но у него также имеется два пулемета M134 калибра 7,62 мм и один пулемет M60D того же калибра.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибывает в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Биография Бена Уоллеса
31 августа, 11:15
 
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