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В Италии назвали главную цель ударов беспилотниками ВСУ по России - РИА Новости, 03.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:58 03.09.2023 (обновлено: 10:24 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/ukraina-1893905008.html
В Италии назвали главную цель ударов беспилотниками ВСУ по России
В Италии назвали главную цель ударов беспилотниками ВСУ по России - РИА Новости, 03.09.2023
В Италии назвали главную цель ударов беспилотниками ВСУ по России
Украина атакует Россию беспилотниками для эскалации конфликта и ввода войск НАТО, пишет итальянское издание Il Sussidiario. "Удары преследуют две цели... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T09:58
2023-09-03T10:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
россия
нато
киев
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Украина атакует Россию беспилотниками для эскалации конфликта и ввода войск НАТО, пишет итальянское издание Il Sussidiario. "Удары преследуют две цели. Во-первых, заставить русских почувствовать, что они уязвимы, во-вторых, спровоцировать Москву на эскалацию, которая приведет к участию альянса в конфликте", — говорится в публикации.В статье отмечается, что без западных войск Киев может не рассчитывать на победу. Кроме того, указывает автор, президент Украины Владимир Зеленский говорит о том, что он не хочет нападать на российскую территорию, потому что тогда останется без поддержки союзников, но делает прямо противоположное. По утверждению журналиста, при атаках беспилотников на Россию НАТО предоставляет только разведывательную информацию. А дроны, которые использует Киев, строятся на Украине, но при поддержке многих стран-союзников, резюмировал автор.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым.Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары возмездия по районам производства и хранения украинских дронов.
https://ria.ru/20230903/ukraina-1893901866.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, НАТО, Киев
В Италии назвали главную цель ударов беспилотниками ВСУ по России

Il Sussidiario: Киев атакует Россию беспилотниками для эскалации конфликта

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОбломки беспилотника ВСУ
Обломки беспилотника ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Обломки беспилотника ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Украина атакует Россию беспилотниками для эскалации конфликта и ввода войск НАТО, пишет итальянское издание Il Sussidiario.

"Удары преследуют две цели. Во-первых, заставить русских почувствовать, что они уязвимы, во-вторых, спровоцировать Москву на эскалацию, которая приведет к участию альянса в конфликте", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что без западных войск Киев может не рассчитывать на победу. Кроме того, указывает автор, президент Украины Владимир Зеленский говорит о том, что он не хочет нападать на российскую территорию, потому что тогда останется без поддержки союзников, но делает прямо противоположное.

По утверждению журналиста, при атаках беспилотников на Россию НАТО предоставляет только разведывательную информацию. А дроны, которые использует Киев, строятся на Украине, но при поддержке многих стран-союзников, резюмировал автор.

Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары возмездия по районам производства и хранения украинских дронов.
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