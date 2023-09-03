https://ria.ru/20230903/ucheniya-1893943584.html

На учениях ОДКБ отработали тушение пожара на арсенале после атаки дрона

На учениях ОДКБ отработали тушение пожара на арсенале после атаки дрона - РИА Новости, 03.09.2023

На учениях ОДКБ отработали тушение пожара на арсенале после атаки дрона

Ликвидацию условного пожара на складе боеприпасов после удара по нему беспилотника отработали на специальных учениях ОДКБ "Эшелон-2023" в Белоруссии, сообщило... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T16:07

2023-09-03T16:07

2023-09-03T16:07

безопасность

одкб

белоруссия

минская область

виктор хренин

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МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Ликвидацию условного пожара на складе боеприпасов после удара по нему беспилотника отработали на специальных учениях ОДКБ "Эшелон-2023" в Белоруссии, сообщило Минобороны республики в Telegram-канале. "В ходе специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ "Эшелон-2023" отработан эпизод по ликвидации пожара на объекте хранения боеприпасов после атаки беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что для ликвидации условного возгорания привлечены военная команда противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ арсенала, противопожарные подразделения воинских частей гарнизона, подразделения Березовского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, а также гусеничная пожарная машина ГПМ-54 и пожарный поезд. Как рассказал руководитель учения "Эшелон-2023" Александр Мосолов, основной задачей данных учений является материально-техническое обеспечение коллективных сил оперативного реагирования, в частности, отрабатываются вопросы обеспечения горюче-смазочными материалами, организации питания, банно-прачечного обслуживания в полевых условиях, медицинского обеспечения, ремонта техники в полевых условиях. Также на учениях отрабатываются подготовка аэродромного участка дороги для обслуживания авиации и ее заправка, восстановление поврежденных железных дорог на полигоне Лесище. "Впервые мы практически отрабатываем вопросы с минздравом - это задействование местных больниц. Провели мероприятия по приему раненых и больных в областной больнице в Бресте", - приводит Минобороны слова Мосолова. На территории Белоруссии с 1 по 6 сентября в рамках совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2023" проводится учение с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2023", с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2023", с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2023". Маневры проходят на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей республики. Учение "Боевое братство-2023" плановое, оно проводится в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год. Всего в них задействованы более 2,5 тысячи военнослужащих и свыше 500 единиц вооружения, военной и специальной техники. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин ранее говорил, что основной контингент - от белорусских вооруженных сил, а прибывших военных из других стран немного. Сами же учения, по его словам, больше носят штабной характер.

https://ria.ru/20230902/odkb-1893854996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, одкб, белоруссия, минская область, виктор хренин