На учениях ОДКБ отработали тушение пожара на арсенале после атаки дрона
На учениях ОДКБ отработали тушение пожара на складе боеприпасов после атаки БПЛА
© Министерство обороны Республики БеларусьВ ходе специального учения с средствами Коллективных сил ОДКБ "Эшелон-2023" отрабатан эпизод по ликвидации пожара на объекте хранения боеприпасов после атаки беспилотного летательного аппарата
© Министерство обороны Республики Беларусь
В ходе специального учения с средствами Коллективных сил ОДКБ "Эшелон-2023" отрабатан эпизод по ликвидации пожара на объекте хранения боеприпасов после атаки беспилотного летательного аппарата
МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Ликвидацию условного пожара на складе боеприпасов после удара по нему беспилотника отработали на специальных учениях ОДКБ "Эшелон-2023" в Белоруссии, сообщило Минобороны республики в Telegram-канале.
"В ходе специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ "Эшелон-2023" отработан эпизод по ликвидации пожара на объекте хранения боеприпасов после атаки беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении министерства.
© Министерство обороны Республики БеларусьВ ходе специального учения с средствами Коллективных сил ОДКБ "Эшелон-2023" отрабатан эпизод по ликвидации пожара на объекте хранения боеприпасов после атаки беспилотного летательного аппарата
В ходе специального учения с средствами Коллективных сил ОДКБ "Эшелон-2023" отрабатан эпизод по ликвидации пожара на объекте хранения боеприпасов после атаки беспилотного летательного аппарата
© Министерство обороны Республики Беларусь
1 из 3
© Министерство обороны Республики БеларусьВ ходе специального учения с средствами Коллективных сил ОДКБ "Эшелон-2023" отрабатан эпизод по ликвидации пожара на объекте хранения боеприпасов после атаки беспилотного летательного аппарата
В ходе специального учения с средствами Коллективных сил ОДКБ "Эшелон-2023" отрабатан эпизод по ликвидации пожара на объекте хранения боеприпасов после атаки беспилотного летательного аппарата
© Министерство обороны Республики Беларусь
2 из 3
© Министерство обороны Республики БеларусьВ ходе специального учения с средствами Коллективных сил ОДКБ "Эшелон-2023" отрабатан эпизод по ликвидации пожара на объекте хранения боеприпасов после атаки беспилотного летательного аппарата
В ходе специального учения с средствами Коллективных сил ОДКБ "Эшелон-2023" отрабатан эпизод по ликвидации пожара на объекте хранения боеприпасов после атаки беспилотного летательного аппарата
© Министерство обороны Республики Беларусь
3 из 3
В ходе специального учения с средствами Коллективных сил ОДКБ "Эшелон-2023" отрабатан эпизод по ликвидации пожара на объекте хранения боеприпасов после атаки беспилотного летательного аппарата
© Министерство обороны Республики Беларусь
1 из 3
В ходе специального учения с средствами Коллективных сил ОДКБ "Эшелон-2023" отрабатан эпизод по ликвидации пожара на объекте хранения боеприпасов после атаки беспилотного летательного аппарата
© Министерство обороны Республики Беларусь
2 из 3
В ходе специального учения с средствами Коллективных сил ОДКБ "Эшелон-2023" отрабатан эпизод по ликвидации пожара на объекте хранения боеприпасов после атаки беспилотного летательного аппарата
© Министерство обороны Республики Беларусь
3 из 3
Отмечается, что для ликвидации условного возгорания привлечены военная команда противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ арсенала, противопожарные подразделения воинских частей гарнизона, подразделения Березовского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, а также гусеничная пожарная машина ГПМ-54 и пожарный поезд.
Как рассказал руководитель учения "Эшелон-2023" Александр Мосолов, основной задачей данных учений является материально-техническое обеспечение коллективных сил оперативного реагирования, в частности, отрабатываются вопросы обеспечения горюче-смазочными материалами, организации питания, банно-прачечного обслуживания в полевых условиях, медицинского обеспечения, ремонта техники в полевых условиях. Также на учениях отрабатываются подготовка аэродромного участка дороги для обслуживания авиации и ее заправка, восстановление поврежденных железных дорог на полигоне Лесище.
"Впервые мы практически отрабатываем вопросы с минздравом - это задействование местных больниц. Провели мероприятия по приему раненых и больных в областной больнице в Бресте", - приводит Минобороны слова Мосолова.
На территории Белоруссии с 1 по 6 сентября в рамках совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2023" проводится учение с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2023", с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2023", с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2023". Маневры проходят на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей республики.
Учение "Боевое братство-2023" плановое, оно проводится в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год. Всего в них задействованы более 2,5 тысячи военнослужащих и свыше 500 единиц вооружения, военной и специальной техники. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин ранее говорил, что основной контингент - от белорусских вооруженных сил, а прибывших военных из других стран немного. Сами же учения, по его словам, больше носят штабной характер.