Рамасвами намерен голосовать за Трампа, даже если его объявят преступником
Рамасвами проголосует за Трампа на выборах, даже если его объявят преступником
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Вивек Рамасвами
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами в интервью ABC News заявил, что готов проголосовать за бывшего президента страны Дональда Трампа даже в том случае, если тот будет находиться в статусе осужденного преступника при условии, что сам Рамасвами не будет выдвинут для участия в выборах главы государства 2024 года.
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"Я по-прежнему думаю, что Дональд Трамп, или любой иной номинант от республиканцев, будет лучше, чем альтернатива. Мне важно, что в действительности ведет страну вперед", - сообщил он в интервью телеканалу ABC News на вопрос о своей готовности голосовать за Трампа даже в случае, если экс-президент уже будет "осужденным преступником".
Рамасвами добавил, что не хочет видеть Штаты в роли "банановой республики, где административное полицейское государство использует полицейскую силу, чтобы устранять конкурирующих оппонентов".
В то же время, предприниматель уточнил, что все еще надеется быть выдвинутым от своей партии, чтобы самому побороться за пост президента США в 2024 году.
Согласно опросу газеты Wall Street Journal, почти 60% республиканцев готовы поддержать Дональда Трампа на праймериз, которые определят, кто будет баллотироваться от партии в президенты США в 2024 году. Вторым стал губернатор Флориды Рон Десантис с 13%. На третьем месте бывшая представительница США в ООН Никки Хейли с 8%. Предпринимателя Вивека Рамасвами, который занял четвертую строчку, хотят видеть своим кандидатом 5% участников республиканских праймериз.
Ранее сам Трамп на вопрос о возможности сделать своим вице-президентом Вивека Рамасвами заявил, что видит его "в каком-то качестве".