https://ria.ru/20230903/trevoga-1893886721.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.09.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей,... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T01:19

2023-09-03T01:19

2023-09-03T01:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

одесская область

киев

николаевская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в Николаевской области прозвучал в 00.50 (совпадает с мск), в Одесской области - в 01.05, а в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской области - в 22.56 2 сентября и в 00.49 соответственно. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

украина

одесская область

киев

николаевская область

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в мире, украина, одесская область, киев, николаевская область, вооруженные силы рф