https://ria.ru/20230903/sudno-1893903637.html
В Приморье возбудили дело после гибели человека на затонувшем судне
В Приморье возбудили дело после гибели человека на затонувшем судне - РИА Новости, 03.09.2023
В Приморье возбудили дело после гибели человека на затонувшем судне
Маломерное рыболовное судно в Приморье, где погиб один человек, перевернула большая волна, возбуждено уголовное дело, сообщает в своём Telegram-канале Восточное РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T09:40
2023-09-03T09:40
2023-09-03T09:40
происшествия
приморский край
владивосток
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Маломерное рыболовное судно в Приморье, где погиб один человек, перевернула большая волна, возбуждено уголовное дело, сообщает в своём Telegram-канале Восточное МСУТ СК России. "В районе мыса Гамова Приморского края из-за большой волны произошло опрокидывание рыболовецкого судна. В результате происшествия судно затонуло... Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по... ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации... транспорта), - говорится в сообщении. По данным ведомства, на борту находились шесть членов экипажа, один погиб, четверо не пострадали, поиски ещё одного рыбака продолжаются. В воскресенье РИА Новости сообщили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) во Владивостоке, что поиски члена экипажа маломерного рыболовного судна продолжаются южнее мыса Гамова в Приморье, тело одного рыбака подняли. По информации приморской транспортной прокуратуры, 2 сентября примерно в 22.40 в заливе Петра Великого при подборе трала перевернулось маломерное рыболовное судно. Транспортная прокуратура региона проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности мореплавания по данном инциденту.
https://ria.ru/20230730/lodka-1887180041.html
https://ria.ru/20230825/stolknovenie-1892123974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, владивосток, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Приморский край, Владивосток, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье возбудили дело после гибели человека на затонувшем судне
СК возбудил дело после гибели рыбака на опрокинутом волной судне
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости.
Маломерное рыболовное судно в Приморье, где погиб один человек, перевернула большая волна, возбуждено уголовное дело, сообщает в своём Telegram-канале
Восточное МСУТ СК России.
"В районе мыса Гамова Приморского края из-за большой волны произошло опрокидывание рыболовецкого судна. В результате происшествия судно затонуло... Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по... ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации... транспорта), - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, на борту находились шесть членов экипажа, один погиб, четверо не пострадали, поиски ещё одного рыбака продолжаются.
В воскресенье РИА Новости сообщили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) во Владивостоке, что поиски члена экипажа маломерного рыболовного судна продолжаются южнее мыса Гамова в Приморье, тело одного рыбака подняли.
По информации приморской транспортной прокуратуры, 2 сентября примерно в 22.40 в заливе Петра Великого при подборе трала перевернулось маломерное рыболовное судно. Транспортная прокуратура региона проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности мореплавания по данном инциденту.
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