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Пушилин рассказал об обстановке на Артемовском направлении - РИА Новости, 03.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893976862.html
Пушилин рассказал об обстановке на Артемовском направлении
Пушилин рассказал об обстановке на Артемовском направлении - РИА Новости, 03.09.2023
Пушилин рассказал об обстановке на Артемовском направлении
Ситуация на артемовском направлении стабильно напряженная, самый горячий участок направления — Клещеевка-Андреевка, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T21:07
2023-09-03T21:07
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
артемовский
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Ситуация на артемовском направлении стабильно напряженная, самый горячий участок направления — Клещеевка-Андреевка, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "Что касается военной ситуации, то она на этом (артемовском - ред.) направлении стабильно напряженная. Самый горячий участок - на рубеже Клещеевка-Андреевка: регулярные атаки противника, в ответ - наши контратаки и, по-возможности, улучшение позиций нашими ребятами", - написал Пушилин. Кроме того, врио главы ДНР сообщил, что посетил 1-й армейский корпус, ведущий боевые действия на артемовском направлении. По словам Пушилина, "большинство бойцов абсолютно героические". Пушилин отметил, что , наградил 3-й гвардейский отдельный батальон орденом Республики, а также вручил Золотую Звезду Героя ДНР командиру 58-го гвардейского отдельного батальона специального назначения. Кроме того, Пушилин присвоил звание героя ДНР гвардии капитану Дмитрию Лысову посмертно.
https://ria.ru/20230903/vsu-1893935430.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, в мире, артемовский, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Артемовский, Денис Пушилин
Пушилин рассказал об обстановке на Артемовском направлении

Пушилин назвал обстановку на Артемовском направлении стабильно напряженной

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Ситуация на артемовском направлении стабильно напряженная, самый горячий участок направления — Клещеевка-Андреевка, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
"Что касается военной ситуации, то она на этом (артемовском - ред.) направлении стабильно напряженная. Самый горячий участок - на рубеже Клещеевка-Андреевка: регулярные атаки противника, в ответ - наши контратаки и, по-возможности, улучшение позиций нашими ребятами", - написал Пушилин.
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Кроме того, врио главы ДНР сообщил, что посетил 1-й армейский корпус, ведущий боевые действия на артемовском направлении. По словам Пушилина, "большинство бойцов абсолютно героические".
Пушилин отметил, что , наградил 3-й гвардейский отдельный батальон орденом Республики, а также вручил Золотую Звезду Героя ДНР командиру 58-го гвардейского отдельного батальона специального назначения.
Кроме того, Пушилин присвоил звание героя ДНР гвардии капитану Дмитрию Лысову посмертно.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВ миреАртемовскийДенис Пушилин
 
 
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