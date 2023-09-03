https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893976862.html

Пушилин рассказал об обстановке на Артемовском направлении

Пушилин рассказал об обстановке на Артемовском направлении - РИА Новости, 03.09.2023

Пушилин рассказал об обстановке на Артемовском направлении

Ситуация на артемовском направлении стабильно напряженная, самый горячий участок направления — Клещеевка-Андреевка, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T21:07

2023-09-03T21:07

2023-09-03T21:07

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

артемовский

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Ситуация на артемовском направлении стабильно напряженная, самый горячий участок направления — Клещеевка-Андреевка, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "Что касается военной ситуации, то она на этом (артемовском - ред.) направлении стабильно напряженная. Самый горячий участок - на рубеже Клещеевка-Андреевка: регулярные атаки противника, в ответ - наши контратаки и, по-возможности, улучшение позиций нашими ребятами", - написал Пушилин. Кроме того, врио главы ДНР сообщил, что посетил 1-й армейский корпус, ведущий боевые действия на артемовском направлении. По словам Пушилина, "большинство бойцов абсолютно героические". Пушилин отметил, что , наградил 3-й гвардейский отдельный батальон орденом Республики, а также вручил Золотую Звезду Героя ДНР командиру 58-го гвардейского отдельного батальона специального назначения. Кроме того, Пушилин присвоил звание героя ДНР гвардии капитану Дмитрию Лысову посмертно.

https://ria.ru/20230903/vsu-1893935430.html

донецкая народная республика

артемовский

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донецкая народная республика, в мире, артемовский, денис пушилин