https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893972532.html

Спецоперация, 3 сентября: ВКС нанесли удар по хранилищам в порту Рени

Спецоперация, 3 сентября: ВКС нанесли удар по хранилищам в порту Рени - РИА Новости, 03.09.2023

Спецоперация, 3 сентября: ВКС нанесли удар по хранилищам в порту Рени

О новых предложениях ООН по зерновой сделке, ходе спецоперации и изменении правил призыва на Украине — в материале РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T20:39

2023-09-03T20:39

2023-09-03T21:18

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

алексей резников

сергей лавров

оон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. О новых предложениях ООН по зерновой сделке, ходе спецоперации и изменении правил призыва на Украине — в материале РИА Новости.Ход операцииПризыв ограниченно годных на УкраинеМинистерство обороны Украины обновило список болезней для оценки пригодности военнослужащих. Теперь по спорным статьям пригодными будут признавать всех, при этом ограниченно годных будут считать годными к службе по конкретной военной специальности. По данным издания Ukrainian Military Pages, изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ внесены приказом Минобороны страны от 18 августа и вступили в силу 25 августа. Ведомство полностью обновило перечень болезней для оценки пригодности военнослужащих, детализовало порядок определения места службы для ограниченно годных, а также уточнило порядок принятия постановления ВВК об определении категории годности.Отмечается, что в случае признания бойца непригодным к службе по военной специальности, командир части перед перемещением на другую должность может направить его на ВВК для определения пригодности к службе по новой военной специальности.Кроме того, украинское министерство обороны упростило требования ВВК для десантников и морпехов, а также снизило требования к состоянию здоровья для военных десантно-штурмовых войск и морской пехоты во время мобилизации и военного положения.Как сообщил министр обороны страны Алексей Резников, киевские власти с февраля прошлого года получили от Запада военную помощь на сумму 100 миллиардов долларов. Туда вошли полученные в деньгах оружие и техника, патроны, снаряды и выстрелы, добавил он.Новые предложения ООН по зерновой сделкеНовые предложения ООН по зерновой сделке включают оценку ущерба аммиакопровода "Тольятти — Одесса", по которому российский аммиак поставлялся на рынки, пишет газета Sabah со ссылкой на источники.В четверг генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что направил главе МИД России Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, по словам главы организации, подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали. Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик сообщил в пятницу, что организация пока не получила официального ответа от российской стороны.Как ранее подчеркнул Лавров, Москва вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума Россия — ООН будут выполнены. По его словам, в новых предложениях Гутерреша были обещания, но не гарантии этого. Глава МИД также заявил, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа.Аммиакопровод "Тольятти — Одесса" был построен в конце 1970-х, первую очередь ввели в строй в октябре 1979 года. По нему ежегодно перекачивали около 2,5 миллиона тонн сырья. В июне украинская диверсионная группа подорвала часть трубопровода в Харьковской области, пострадали мирные граждане. Минобороны назвало произошедшее террористическим актом. Разблокирование аммиакопровода — одно из требований России в рамках выполнения зерновой сделки. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что если для западных стран так важно сохранение черноморской инициативы, они могли бы скинуться на восстановление аммиакопровода на украинской территории для выполнения российских условий.

https://ria.ru/20230828/mobilizatsiya-1892781840.html

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

https://ria.ru/20230901/sdelka-1893543116.html

https://ria.ru/20230830/buduschee-1893005692.html

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россия, украина, киев, алексей резников, сергей лавров, оон, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, мария захарова