https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893926929.html

Российская ПВО за сутки сбила 34 дрона ВСУ и пять снарядов HIMARS

Российская ПВО за сутки сбила 34 дрона ВСУ и пять снарядов HIMARS - РИА Новости, 03.09.2023

Российская ПВО за сутки сбила 34 дрона ВСУ и пять снарядов HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 34 украинских беспилотника, 5 снарядов РСЗО HIMARS и одну управляемую авиабомбу JDAM, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T13:41

2023-09-03T13:41

2023-09-03T13:42

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 34 украинских беспилотника, 5 снарядов РСЗО HIMARS и одну управляемую авиабомбу JDAM, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США", - говорится в сообщении. Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО были сбиты 34 украинских дрона в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Всего с начала спецоперации были уничтожены 467 украинских военных самолетов, 247 вертолетов, 6352 беспилотных летательных аппарата, 435 зенитных ракетных комплексов, 11634 танка и других боевых бронированных машин, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6197 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12660 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)