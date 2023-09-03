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Российская ПВО за сутки сбила 34 дрона ВСУ и пять снарядов HIMARS - РИА Новости, 03.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:41 03.09.2023 (обновлено: 13:42 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893926929.html
Российская ПВО за сутки сбила 34 дрона ВСУ и пять снарядов HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила 34 дрона ВСУ и пять снарядов HIMARS - РИА Новости, 03.09.2023
Российская ПВО за сутки сбила 34 дрона ВСУ и пять снарядов HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 34 украинских беспилотника, 5 снарядов РСЗО HIMARS и одну управляемую авиабомбу JDAM, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T13:41
2023-09-03T13:42
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 34 украинских беспилотника, 5 снарядов РСЗО HIMARS и одну управляемую авиабомбу JDAM, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США", - говорится в сообщении. Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО были сбиты 34 украинских дрона в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Всего с начала спецоперации были уничтожены 467 украинских военных самолетов, 247 вертолетов, 6352 беспилотных летательных аппарата, 435 зенитных ракетных комплексов, 11634 танка и других боевых бронированных машин, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6197 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12660 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
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безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила 34 дрона ВСУ и пять снарядов HIMARS

МО РФ: ПВО за сутки сбила 34 украинских БПЛА, 5 снарядов HIMARS и авиабомбу JDAM

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота российской ПВО в зоне спецоперации
Работа российской ПВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа российской ПВО в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 34 украинских беспилотника, 5 снарядов РСЗО HIMARS и одну управляемую авиабомбу JDAM, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США", - говорится в сообщении.
Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО были сбиты 34 украинских дрона в ДНР, ЛНР и Запорожской области.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 467 украинских военных самолетов, 247 вертолетов, 6352 беспилотных летательных аппарата, 435 зенитных ракетных комплексов, 11634 танка и других боевых бронированных машин, 1147 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6197 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12660 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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