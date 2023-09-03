https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893924127.html

На Краснолиманском направлении ВС России уничтожили до 50 военных ВСУ

На Краснолиманском направлении ВС России уничтожили до 50 военных ВСУ - РИА Новости, 03.09.2023

На Краснолиманском направлении ВС России уничтожили до 50 военных ВСУ

Российские войска на краснолиманском направлении отразили две атаки противника, Киев потерял до 50 военнослужащих и пункт управления беспилотниками, сообщили в... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T13:18

2023-09-03T13:18

2023-09-03T13:43

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские войска на краснолиманском направлении отразили две атаки противника, Киев потерял до 50 военнослужащих и пункт управления беспилотниками, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой народной республики и Кузьмино Луганской народной республики", - говорится в сводке министерства.Также, по данным ведомства, в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское ДНР, Кузьмино и Червоная Диброва ЛНР нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад украинских войск."Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два пикапа, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в Минобороны.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)