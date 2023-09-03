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На Краснолиманском направлении ВС России уничтожили до 50 военных ВСУ - РИА Новости, 03.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:18 03.09.2023 (обновлено: 13:43 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893924127.html
На Краснолиманском направлении ВС России уничтожили до 50 военных ВСУ
На Краснолиманском направлении ВС России уничтожили до 50 военных ВСУ - РИА Новости, 03.09.2023
На Краснолиманском направлении ВС России уничтожили до 50 военных ВСУ
Российские войска на краснолиманском направлении отразили две атаки противника, Киев потерял до 50 военнослужащих и пункт управления беспилотниками, сообщили в... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T13:18
2023-09-03T13:43
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские войска на краснолиманском направлении отразили две атаки противника, Киев потерял до 50 военнослужащих и пункт управления беспилотниками, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой народной республики и Кузьмино Луганской народной республики", - говорится в сводке министерства.Также, по данным ведомства, в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское ДНР, Кузьмино и Червоная Диброва ЛНР нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад украинских войск."Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два пикапа, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в Минобороны.
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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Краснолиманском направлении ВС России уничтожили до 50 военных ВСУ

МО РФ: на Краснолиманском направлении уничтожено до 50 военных ВСУ за сутки

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские войска на краснолиманском направлении отразили две атаки противника, Киев потерял до 50 военнослужащих и пункт управления беспилотниками, сообщили в сводке Минобороны РФ.
«
"На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка Донецкой народной республики и Кузьмино Луганской народной республики", - говорится в сводке министерства.
Также, по данным ведомства, в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское ДНР, Кузьмино и Червоная Диброва ЛНР нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад украинских войск.
«
"Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два пикапа, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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