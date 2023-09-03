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ВС России уничтожили на Донецком направлении до 250 военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 03.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:15 03.09.2023 (обновлено: 13:43 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893923717.html
ВС России уничтожили на Донецком направлении до 250 военнослужащих ВСУ
ВС России уничтожили на Донецком направлении до 250 военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 03.09.2023
ВС России уничтожили на Донецком направлении до 250 военнослужащих ВСУ
На Донецком направлении войска Украины потеряли за сутки до 250 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T13:15
2023-09-03T13:43
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. На Донецком направлении войска Украины потеряли за сутки до 250 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."В ходе боев на данном направлении уничтожено до 250 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы - "Мста-Б" и Д-20", - сказали в ведомстве.Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили на донецком направлении четыре атаки штурмовых групп 4-й бригады нацгвардии, 5-й штурмовой, 77-й аэромобильной и 30-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Артемовск, Дубово-Василиевка и Зализнянское Донецкой народной республики, а также две атаки 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое и Старомихайловка Донецкой народной республики.
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безопасность, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили на Донецком направлении до 250 военнослужащих ВСУ

МО РФ: на Донецком направлении за сутки уничтожено до 250 украинских военных

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. На Донецком направлении войска Украины потеряли за сутки до 250 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.
«
"В ходе боев на данном направлении уничтожено до 250 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы - "Мста-Б" и Д-20", - сказали в ведомстве.
Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили на донецком направлении четыре атаки штурмовых групп 4-й бригады нацгвардии, 5-й штурмовой, 77-й аэромобильной и 30-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Артемовск, Дубово-Василиевка и Зализнянское Донецкой народной республики, а также две атаки 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое и Старомихайловка Донецкой народной республики.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 сентября, 17:03
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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