https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893923717.html

ВС России уничтожили на Донецком направлении до 250 военнослужащих ВСУ

ВС России уничтожили на Донецком направлении до 250 военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 03.09.2023

ВС России уничтожили на Донецком направлении до 250 военнослужащих ВСУ

На Донецком направлении войска Украины потеряли за сутки до 250 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T13:15

2023-09-03T13:15

2023-09-03T13:43

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

украина

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. На Донецком направлении войска Украины потеряли за сутки до 250 военнослужащих, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."В ходе боев на данном направлении уничтожено до 250 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы - "Мста-Б" и Д-20", - сказали в ведомстве.Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили на донецком направлении четыре атаки штурмовых групп 4-й бригады нацгвардии, 5-й штурмовой, 77-й аэромобильной и 30-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Артемовск, Дубово-Василиевка и Зализнянское Донецкой народной республики, а также две атаки 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое и Старомихайловка Донецкой народной республики.

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)