https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893893408.html

Российские военные круглосуточно уничтожают технику ВСУ под Соледаром

Российские военные круглосуточно уничтожают технику ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 03.09.2023

Российские военные круглосуточно уничтожают технику ВСУ под Соледаром

Российские операторы БПЛА ведут круглосуточное наблюдение за подъездными путями у линии фронта под Соледаром и при обнаружении техники противника уничтожают ее... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T06:05

2023-09-03T06:05

2023-09-03T07:02

специальная военная операция на украине

соледар

донецкая народная республика

киев

вооруженные силы рф

безопасность

россия

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СОЛЕДАР (ДНР), 3 сен — РИА Новости. Российские операторы БПЛА ведут круглосуточное наблюдение за подъездными путями у линии фронта под Соледаром и при обнаружении техники противника уничтожают ее еще на подходе, рассказал РИА Новости разведчик 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск. "Мы замечаем технику еще до того момента, как она успевает подойти на позиции, высадить пехоту или открыть огонь по нашим позициям. Соответственно, на корню мы ее уничтожаем, как только сразу замечаем", — рассказал оператор БПЛА. По его словам, в данный момент противник не ведет крупномасштабных наступательных действий, отдавая предпочтение контратакам малыми группами на отдельных участках. Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск-Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артёмовск с северной стороны. На данный момент украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.

https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893892991.html

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соледар, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы рф, безопасность, россия