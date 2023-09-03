https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893892038.html
Российская артиллерия уничтожила склады боеприпасов ВСУ под Славянском
Российская артиллерия уничтожила склады боеприпасов ВСУ под Славянском - РИА Новости, 03.09.2023
Российская артиллерия уничтожила склады боеприпасов ВСУ под Славянском
Российская артиллерия уничтожила склады ВСУ с боеприпасами для систем С-200 под Славянском, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра Южной группировки войск... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T05:04
2023-09-03T05:04
2023-09-03T08:27
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила склады ВСУ с боеприпасами для систем С-200 под Славянском, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра Южной группировки войск Георгий Минесашвили."Артиллерией группировки поражены пять складов с боеприпасами противника к пусковым установкам дивизиона С-200 в районе Славянска, а также пункт временной дислокации подразделения ВСУ в районе Карловки", — сказал собеседник агентства.Российские артиллеристы за сутки уничтожили четыре самоходных артустановки Krab польского производства возле Райского и Долгой Балки. Кроме того, бойцы нанесли ракетные удары по скоплению живой силы, вооружений и военной техники 4-й отдельной штурмовой бригады противника.ВСУ переделывают ракеты комплекса С-200 для поражения наземных целей. В середине августа украинские военные запустили в сторону Крымского моста две такие ракеты. Российские средства ПВО сбили их обе, обошлось без пострадавших и разрушений.
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киев, славянск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Славянск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российская артиллерия уничтожила склады боеприпасов ВСУ под Славянском
МО: артиллерия уничтожила склады ВСУ с боеприпасами для С-200 под Славянском
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила склады ВСУ с боеприпасами для систем С-200 под Славянском, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра Южной группировки войск Георгий Минесашвили.
"Артиллерией группировки поражены пять складов с боеприпасами противника к пусковым установкам дивизиона С-200 в районе Славянска
, а также пункт временной дислокации подразделения ВСУ в районе Карловки", — сказал собеседник агентства.
Российские артиллеристы за сутки уничтожили четыре самоходных артустановки Krab польского производства возле Райского и Долгой Балки. Кроме того, бойцы нанесли ракетные удары по скоплению живой силы, вооружений и военной техники 4-й отдельной штурмовой бригады противника.
ВСУ переделывают ракеты комплекса С-200 для поражения наземных целей. В середине августа украинские военные запустили в сторону Крымского моста две такие ракеты. Российские средства ПВО сбили их обе, обошлось без пострадавших и разрушений.
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