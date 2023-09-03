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Российская артиллерия уничтожила склады боеприпасов ВСУ под Славянском - РИА Новости, 03.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 03.09.2023 (обновлено: 08:27 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893892038.html
Российская артиллерия уничтожила склады боеприпасов ВСУ под Славянском
Российская артиллерия уничтожила склады боеприпасов ВСУ под Славянском - РИА Новости, 03.09.2023
Российская артиллерия уничтожила склады боеприпасов ВСУ под Славянском
Российская артиллерия уничтожила склады ВСУ с боеприпасами для систем С-200 под Славянском, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра Южной группировки войск... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T05:04
2023-09-03T08:27
специальная военная операция на украине
киев
славянск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила склады ВСУ с боеприпасами для систем С-200 под Славянском, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра Южной группировки войск Георгий Минесашвили."Артиллерией группировки поражены пять складов с боеприпасами противника к пусковым установкам дивизиона С-200 в районе Славянска, а также пункт временной дислокации подразделения ВСУ в районе Карловки", — сказал собеседник агентства.Российские артиллеристы за сутки уничтожили четыре самоходных артустановки Krab польского производства возле Райского и Долгой Балки. Кроме того, бойцы нанесли ракетные удары по скоплению живой силы, вооружений и военной техники 4-й отдельной штурмовой бригады противника.ВСУ переделывают ракеты комплекса С-200 для поражения наземных целей. В середине августа украинские военные запустили в сторону Крымского моста две такие ракеты. Российские средства ПВО сбили их обе, обошлось без пострадавших и разрушений.
https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893891904.html
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киев, славянск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Славянск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российская артиллерия уничтожила склады боеприпасов ВСУ под Славянском

МО: артиллерия уничтожила склады ВСУ с боеприпасами для С-200 под Славянском

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня
Реактивная система залпового огня - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила склады ВСУ с боеприпасами для систем С-200 под Славянском, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра Южной группировки войск Георгий Минесашвили.
"Артиллерией группировки поражены пять складов с боеприпасами противника к пусковым установкам дивизиона С-200 в районе Славянска, а также пункт временной дислокации подразделения ВСУ в районе Карловки", — сказал собеседник агентства.
Российские артиллеристы за сутки уничтожили четыре самоходных артустановки Krab польского производства возле Райского и Долгой Балки. Кроме того, бойцы нанесли ракетные удары по скоплению живой силы, вооружений и военной техники 4-й отдельной штурмовой бригады противника.
ВСУ переделывают ракеты комплекса С-200 для поражения наземных целей. В середине августа украинские военные запустили в сторону Крымского моста две такие ракеты. Российские средства ПВО сбили их обе, обошлось без пострадавших и разрушений.
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеКиевСлавянскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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