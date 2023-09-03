https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893318724.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.09.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.09.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T16:04

2023-09-03T16:04

2023-09-03T16:04

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 3 сентября 2023 годаЗа минувшие сутки ВКС России нанесли удар беспилотниками по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области. Все назначенные объекты поражены. Также российские подразделения отразили атаки противника на Донецком, Купянском, Краснолиманском и Запорожском направлениях.Параллельно ликвидированы 119 районов скопления живой силы и техники, пять складов боеприпасов, в том числе три полевых, два пункта управления беспилотниками. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили истребитель МиГ-29, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемую авиационную бомбу JDAM, 34 беспилотника.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 467 самолетов, 247 вертолетов, 6352 беспилотника, 435 зенитных ракетных комплексов, 1147 реактивных систем залпового огня, 11 634 танка и другие бронемашины, 6197 орудий полевой артиллерии и 12 660 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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